NAJAVA

Hrvatska reprezentacija u futsalu večeras od 19 sati u Domu Dražena Petrovića igra najvažniju utakmicu u zadnjih nekoliko godina, utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo u Uzbekistanu.

Prošle su 24 godine od zadnjeg i jedinog nastupa Hrvatske na Mundijalu, bilo je to 2000. godine u Gvatemali. Sadašnja generacija propustila je već nekoliko prilika, ali ovakvu kakvu ima danas protiv Poljske konačno mora iskoristiti.

Prije četiri dana Hrvatska je u Koszalinu slavila 3-2 i potvrdila da je u ovom trenutku bolja reprezentacija, no to mora potvrditi na domaćem terenu i to bez važnog pivota Luke Perića.. Za odlazak na SP dovoljan je i remi...

Prijenos utakmice je na Max Sportu 1.