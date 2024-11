UŽIVO Hrvatska - Portugal: 'Vatreni' nakon 604 dana igraju na Poljudu i love prolaz dalje

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatska nogometna reprezentacija stiže na Poljud nakon godinu i pol dana. Zadnji ogled u Splitu momčad Zlatka Dalića odigrala je u ožujku prošle godine kada je u prvom kolu kvalifikacija za Euro 2024. remizirala s Walesom, a gosti stigli do poravnanja duboko u sudačkoj nadoknadi preko Broadheada.

Vatreni se na Poljud vraćaju poslije minimalnog poraza u Škotskoj 1-0 i utakmice u kojoj su propustili osigurati četvrtfinale Lige nacija. Panike nema jer Hrvatskoj protiv Portugala odgovara čak i poraz, ali u tom slučaju plasman među osam najboljih ovisio bi o susretu Poljske i Škotske u Varšavi.

Ono što je sasvim sigurno je da Portugal u Split neće stići u najjačem sastavu. Kako je naš suparnik već osigurao plasman u daljnju fazu natjecanja, neke zvijezde dobile su poštedu. Neće biti Cristiana Ronalda, Bernarda Silve ni Pedra Neta, a zbog žutih kartona neće igrati niti Bruno Fernandes.

Zbog isključenja protiv Škotske Daliću na raspolaganju neće biti Petar Sučić. Ono što Dalića može barem malo veseliti je činjenica da se vraćaju suspendirani Dominik Livaković i Ante Budimir.

- Znamo da će Portugal promijeniti četiri, pet igrača, ali oni koji uđu bit će željni dokazivanja. Neće biti lagano, jer dolaze igrači koji imaju svježinu i kvalitetu. Bit će nam teško nakon Škotske i igre s igračem manje cijelo poluvrijeme. Promijenit ćemo neke stvari. Ovo nam je još jedna meč lopta i neće biti nimalo lagano. Želimo se sami odvesti u četvrtfinale Lige nacija i to želimo. Igramo dobro, ja sam u to uvjeren. Imamo posjed, kvalitetu, ali događaju nam se neke stvari i olako primimo golove, to moramo smanjiti. Crne rupe nas koštaju i to moramo popraviti. Moramo biti kompaktni i pokušati kroz našu igru, kombinatoriku zabiti i odigrati najbolju moguću utakmicu - najavio je Dalić.