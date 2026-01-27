Obavijesti

PRIJENOS IZ MALMöA

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO Dobar početak Hrvatske, ali i jedan problem. Načinović je već zaradio dva isključenja...
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajne vijesti za Hrvatsku stižu s utakmice Švicarska - Island, koja je završila 38-38. Taj rezultat ide 'na ruku' Hrvatskoj, koja s dvije pobjede u preostale dvije utakmice "klizi" u polufinale.

Rukometni Euro 2026. 18 sati , Malmo, Švedska
Hrvatska
8 : 5
Slovenija
18'

Novak je opet bio uspješan sa sedam metara za šesti gol Slovenije na utakmici. I to treći iz sedmerca...

16'

Slovenci su zabili gol, ali su ga poništili suci jer je Šoštarić u toj akciji napravio prekršaj za dvije minute isključenja i sedmerac, kojeg je zabio Novak. Treće isključenje za Hrvatsku...

15'

Horžen je smanjio za Sloveniju, ali je i Martinović uspio uzvratiti udarac iz našeg napada.

14'

Nema kraja slovenskim mukama na postavljenu hrvatsku obranu. Slovenci su izgubili loptu, a Mandi 

13'

Matej Maaandić! Velika reakcija našeg golmana, koji se uspio vratiti na prazan gol. Spasio je vrlo lagani gol Slovenije u trenutku dok smo s igračem manje. Matej je vrlo raspoložen na početku ovog susreta.

