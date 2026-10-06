UŽIVO Hrvatska - Španjolska: Nakon blamaže protiv Engleza dočekujemo 'furiju' na Poljudu

OLMO NAJAVIO HRVATSKU

Španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) nije prvi put u ulozi suparnika na Poljudu. Njegova Španjolska u utorak će (20.45 sati) odmjeriti snage s Hrvatskom u četvrtom kolu Lige nacija u Splitu, kojeg je često posjećivao kao igrač Dinama. Bivši veznjak "modrih" je na konferenciji za medije upozorio suigrače da ih čeka mnogo opasnija Hrvatska od one koju su prije nekoliko dana svladali 4-1 u Sevilli, bez obzira na to što "vatreni" dolaze nakon teškog poraza od Engleske.

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