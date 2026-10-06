Samo tri dana nakon najtežeg poraza u povijesti, 0-7 protiv Engleske na Rujevici, 'vatrene' čeka aktualni svjetski i europski prvak. Teži protivnik za povratak teško se mogao naći
UŽIVO Hrvatska - Španjolska: Nakon blamaže protiv Engleza dočekujemo 'furiju' na Poljudu
Pogledajte OVDJE kako je izgledao zadnji trening Hrvatske prije okršaja sa Španjolcima!
Španjolski reprezentativac Dani Olmo (28) nije prvi put u ulozi suparnika na Poljudu. Njegova Španjolska u utorak će (20.45 sati) odmjeriti snage s Hrvatskom u četvrtom kolu Lige nacija u Splitu, kojeg je često posjećivao kao igrač Dinama. Bivši veznjak "modrih" je na konferenciji za medije upozorio suigrače da ih čeka mnogo opasnija Hrvatska od one koju su prije nekoliko dana svladali 4-1 u Sevilli, bez obzira na to što "vatreni" dolaze nakon teškog poraza od Engleske.
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Ashton i Zach Smith stigli su u Hrvatsku. Američki par iz Philadelphije ovog je ljeta, tijekom Svjetskog prvenstva, postao viralan kad je odmah nakon vjenčanja naišao na veliku povorku hrvatskih navijača. Umjesto mirnog fotografiranja ispred Gradske vijećnice, mladenci su zapjevali i zaplesali s "vatrenima", a snimke tog slavlja obišle su svijet.
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Vatreni su na Poljudu odradili završni trening prije okršaja sa Španjolskom, a nakon debakla protiv Engleske traži se hitna reakcija. Bilić je poručio da je ljut i želi mušku utakmicu, dok Modrić traži drukčiju Hrvatsku i podršku s tribina. Zbog viroze nije trenirao Ivan Smolčić.
Fotke s treninga pogledajte OVDJE.
Slaven Bilić mora iz svojih igrača izvući klasu kao što to stalno rade njihovi klupski treneri. Igrači poput Stanšića, Gvardiola, Vuškovića, Baturine ili Petra Sučića vrijede više nego što pokazuju u reprezentaciji.
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