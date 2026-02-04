Hrvatska futsalska reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Utakmica je na rasporedu u 17 sati na platformi Voyo
UŽIVO Hrvatska - Španjolska: Povijesna utakmica za finale EP, javili su se Modrić i Livaković
Uoči važne utakmice, poruku podrške poslali su kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i golman Dominik Livaković. 'Vaatreni' su zaželjeli sreću futsalašima.
Kad je postalo jasno da će Hrvatska igrati završnicu turnira u susjednoj Sloveniji, najavljena je invazija hrvatskih navijača. Ulaznica za povijesno polufinale protiv Španjolske još ima pa ih možete kupiti preko sustava Eventim. Arena Stožice ima kapacitet oko 13.000 sjedećih mjesta. Cijene ulaznice se kreću između 15 i 20 eura.
- Za hrvatske navijače važno je istaknuti da se vrata Arene Stožice otvaraju u 15.30 sati. Svi posjetitelji se mole da na mjesto događaja dođu pravodobno te da budu na ulazu naznačenom na ulaznici najkasnije sat i pol prije početka utakmice te da koriste jedno od preporučenih parkirališta. S obzirom na to da je u terminu prve utakmice u Ljubljani uobičajeno pojačan promet, navijačima savjetujemo korištenje javnog prijevoza ili pažljivo planiranje dolaska - stoji na službenim stranicama HNS-a.
Pred hrvatskom futsalskom reprezentacijom je utakmica generacije. Naši futsalaši igraju polufinale Europskog prvenstva protiv favorizirane Španjolske u Areni Stožice u Ljubljani. Naši reprezentativci nadaju se najboljem plasmanu u povijesti. Utakmica je na rasporedu od 17 sati, a nakon našeg susreta, igra se druga utakmica između Francuske i Portugala.
Izabranici Marinka Mavrovića prvenstvo su otvorili s dva remija protiv Francuske i Gruzije (2-2), ali onda su izborili drugi krug nakon pobjeda protiv Latvije (4-1) i Armenije (3-0). Najbolji uspjeh hrvatske futsalske reprezentacije je četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012., a tada je u momčadi bio i kapetan Franco Jelovčić.
Španjolci su na putu do polufinala četiri puta slavili, u grupnoj fazi prvo su pobijedili Sloveniju (4-1), a onda su bili bolji od Bjelorusije (2-0) i slavili su protiv Belgije s velikih 10-3. U četvrtfinalu su izbacili Talijane nakon pobjede 4-0.
- Španjolci uistinu igraju odlično, ali i oni su ljudi od krvi i mesa. Siguran sam da ćemo imati naše šanse, naravno da u tim utakmicama, kad igraš protiv favorita, iskoristiš te šanse. Možda ćemo imati pet, šest šansi i ako budemo odlični u realizaciji bit ćemo u prilici pobijediti utakmicu. Isto tako, u određenim trenucima morat ćemo biti u obrambenom položaju, braniti gol više nego inače. U svakom slučaju čeka nas zanimljiva utakmica - rekao je kapetan Jelovčić za službene stranice HNS-a.
Polufinale je na rasporedu u 17 sati, uz prijenos na platformi Voyo. Ako se naši futsalaši pobjede, u subotu 7. veljače slijedi finale i utakmica za brončanu medalju.