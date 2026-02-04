UŽIVO Hrvatska - Španjolska: Povijesna utakmica za finale EP, javili su se Modrić i Livaković

NAJAVA UTAKMICE

Pred hrvatskom futsalskom reprezentacijom je utakmica generacije. Naši futsalaši igraju polufinale Europskog prvenstva protiv favorizirane Španjolske u Areni Stožice u Ljubljani. Naši reprezentativci nadaju se najboljem plasmanu u povijesti. Utakmica je na rasporedu od 17 sati, a nakon našeg susreta, igra se druga utakmica između Francuske i Portugala.

Izabranici Marinka Mavrovića prvenstvo su otvorili s dva remija protiv Francuske i Gruzije (2-2), ali onda su izborili drugi krug nakon pobjeda protiv Latvije (4-1) i Armenije (3-0). Najbolji uspjeh hrvatske futsalske reprezentacije je četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012., a tada je u momčadi bio i kapetan Franco Jelovčić.

Španjolci su na putu do polufinala četiri puta slavili, u grupnoj fazi prvo su pobijedili Sloveniju (4-1), a onda su bili bolji od Bjelorusije (2-0) i slavili su protiv Belgije s velikih 10-3. U četvrtfinalu su izbacili Talijane nakon pobjede 4-0.

- Španjolci uistinu igraju odlično, ali i oni su ljudi od krvi i mesa. Siguran sam da ćemo imati naše šanse, naravno da u tim utakmicama, kad igraš protiv favorita, iskoristiš te šanse. Možda ćemo imati pet, šest šansi i ako budemo odlični u realizaciji bit ćemo u prilici pobijediti utakmicu. Isto tako, u određenim trenucima morat ćemo biti u obrambenom položaju, braniti gol više nego inače. U svakom slučaju čeka nas zanimljiva utakmica - rekao je kapetan Jelovčić za službene stranice HNS-a.

Polufinale je na rasporedu u 17 sati, uz prijenos na platformi Voyo. Ako se naši futsalaši pobjede, u subotu 7. veljače slijedi finale i utakmica za brončanu medalju.