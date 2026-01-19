Hrvatska je favorit protiv Turske i ne bi trebalo biti problema u bazenu. Ovaj susret je generalna proba prije velikog dvoboja s Talijanima koji će odlučiti sudbinu "Barakuda". Prijenos je na HRT-u 2
PRATITE PRIJENOS
UŽIVO Hrvatska - Turska: Sve ide 'kao po špagi'. Dominacija 'Barakuda', Turci se ne snalaze
Live
Hrvatska
Vrlić 1, Butić 3, Biljaka 2, Žuvela 2, Bašić 1, Lazić 1, Vukičević 1 Bukić 1, Lončar 1
13 : 5
Turska
Yutmaz 1, Kuloglu 1, Can Caner 1, Oguzcan1, Alkman 1
Sortiranje događaja
19'
Oho, Turci vezali dva gola. Dva puta su iskoristili igrača više i smanjili zaostatak. 13-5.
18'
Nakon VAR provjere, priznat je gol Turcima. Iskoristili su igrača više i zabili. 13-4.
17'
Peterac za Hrvatsku, Žuvela "hladan k'o špricer". Evo nas na dvoznamenkastoj prednosti. 13-3
17'
A hoće nas i sreća. Lončar je dohvatio jednu loptu koja se odbila od prečke i pospremio na praza gol. Nastavljamo "trpati" . 12-3.
POLUVRIJEME
Potpuna dominacija Hrvatske u bazenu. Turska ima malo prilika, nešto je ipak ušlo, ali je to jako slabo. "Barakude" su potpuno u utakmici, napad radi svoj posao, obrana također. Utakmica bez stresa gdje se naši uigravaju za Talijane.
Preporučeni članci
${content}