UŽIVO Hrvatska - Turska: Sve ide 'kao po špagi'. Dominacija 'Barakuda', Turci se ne snalaze

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: F.S./ATAImages

Hrvatska je favorit protiv Turske i ne bi trebalo biti problema u bazenu. Ovaj susret je generalna proba prije velikog dvoboja s Talijanima koji će odlučiti sudbinu "Barakuda". Prijenos je na HRT-u 2

Live
Europsko prvenstvo u vaterpolu 20.30 , Beograd, Srbija
Hrvatska
Vrlić 1, Butić 3, Biljaka 2, Žuvela 2, Bašić 1, Lazić 1, Vukičević 1 Bukić 1, Lončar 1
13 : 5
Turska
Yutmaz 1, Kuloglu 1, Can Caner 1, Oguzcan1, Alkman 1
19'

Oho, Turci vezali dva gola. Dva puta su iskoristili igrača više i smanjili zaostatak. 13-5.

18'

Nakon VAR provjere, priznat je gol Turcima. Iskoristili su igrača više i zabili. 13-4.

17'

Peterac za Hrvatsku, Žuvela "hladan k'o špricer". Evo nas na dvoznamenkastoj prednosti. 13-3

17'

A hoće nas i sreća. Lončar je dohvatio jednu loptu koja se odbila od prečke i pospremio na praza gol. Nastavljamo "trpati" . 12-3.

POLUVRIJEME

Potpuna dominacija Hrvatske u bazenu. Turska ima malo prilika, nešto je ipak ušlo, ali je to jako slabo. "Barakude" su potpuno u utakmici, napad radi svoj posao, obrana također. Utakmica bez stresa gdje se naši uigravaju za Talijane.

