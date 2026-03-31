UŽIVO Hrvatska - Turska U-21: Mladi prvi put na Opus Areni

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak od 17:30 (MAXSport 1) u Osijeku protiv Turske igra važnu utakmicu, svakako jednu od krucijalnih, na kvalifikacijskom putu za Europsko prvenstvo 2027. godine. Na Opus areni reprezentacija Ivice Olića ugostit će Tursku, glavnoga konkurenta za prvo mjesto i izravan plasman na EP u Albaniji i Srbiji dogodine.

Turci zasad s utakmicom više imaju bod više (11-10), Hrvatska bi ih četvrtom pobjedom (Mađarska 2-0, Litva 4-0, Ukrajina 1-0) preskočila te ostvarila bolji međusobni omjer u slučaju istog broja bodova nakon svih osam kola. U prvom dvoboju, u rujnu u Trabzonu, odigrali smo 1-1, Šotiček je izjednačio tri minute nakon vodstva Turaka, kojem je kumovala pogreška Adriana Jagušića.

- Dominirali smo cijelu utakmicu i onda primili nesretan gol iz moje pogreške. Vjerujem da smo favoriti - izjavio je Jagušić, bivši ofenzivac Slaven Belupa, koji se zasad nije usrećio u Panathinaikosu, ali u zadnje dvije utakmice sakupio je 45 minuta.

Unatoč izostanku kapetana Luke Vuškovića, koji je s A vrstom u SAD-u, kao i ozlijeđenog napadača Leona Grgića, HNS je učinio sve da reprezentacija ima najbolje moguće uvjete u ovoj utakmici. Uz najbolji travnjak i stadion u Hrvatskoj, ulazak će biti besplatan za navijače. Među njima će biti i obitelj te prijatelji Šimuna Hrgovića, hajdukovca iz Vukovara, koji je rekao:

- Sve osim pobjede za nas bi bilo loše. Doći će moja obitelj, prijatelji, pozivam i ostale navijače. (Davor Kovačević)