UŽIVO Hrvatska U-21 - Portugal: Jedna od ključnih utakmica za plasman na Europsko prvenstvo

Portugal je dobar i kvalitetan protivnik koji je godinama pri europskom vrhu u svim uzrastima, ali vjerujem da ćemo mi biti bolji nego protiv Farskih Otoka, najavio je izbornik U-21 reprezentacije Hrvatske Ivica Olić uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Podsjetimo, Hrvatska je Farane pobijedila s 2-1 (Ljubičić, Ivanović), a naše mlade reprezentativce očekuje utakmica protiv Portugala danas od 19 sati. Tim je povodom Olić u ponedjeljak najavio utakmicu.

U odnosu na A reprezentaciju smo imali dva dana više za pripremu utakmice. To nam puno znači u ovoj fazi kako bi se bolje upoznali s momčadi i kako bi ona kroz trening bolje shvatila naše zahtjeve i očekivanja. Koji su to naši zahtjevi? Analizirali smo prvu utakmicu i shvatili što je to igrati protiv disciplinirane momčadi u niskom bloku koji je bio organiziran. Beskrajno su trčali i nitko nije iskakao iz tog bloka. Brzo su ulazili u tranziciju, nama je u prvoj utakmici nedostajala brzina i požrtvovnost. Imali smo vremena za uigrati se.

Možemo li očekivati dobru igru i dobar rezultat?

- Vjerujem u to. Nadu mi pogotovo daje trening kojeg smo odradili u nedjelju, vjerujem da su igrači počeli usvajati naše zahtjeve i pristup kojeg želimo. Putokaz nam može biti utakmica Grčke i Portugala. Grčka je došla do pobjede discipliniranim pristupom protiv favorizirana protivnika.

Napustili ste Dalićev stožer i postali U-21 izbornik. Kakvi su prvi dojmovi na izborničkoj fotelji?

- Po dolasku na prvu presicu rekao sam da je naš prioritet razviti nove igrače za A reprezentaciju. Uvijek sam se s izbornikom Dalićem radovao igračima koji su dolazili, sad su to bili Baturina, Luka i Petar Sučić, vidjeli smo po prvi puta i Igora Matanovića, koji je oduševio javnost. Svi su presretni što smo dobili mlade i kvalitetne igrače.

