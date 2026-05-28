UŽIVO Hrvatska U17 - Estonija: Evo prvih 11 s kojima Budimir ide po prvu pobjedu na Euru

NAJAVA

Hrvatska U-17 reprezentacija pod vodstvom Marijana Budimira igra drugo kolo skupine A protiv domaćina Estonije. U prvom kolu izgubili smo 2-0 od favorizirane Belgije. Iako smo velik dio utakmice dominirali i bili bolji protivnik, Belgija nas je šokirala na samom početku. Prvi gol zabio je Driessen već u devetoj minuti, a onda je u 13. Moorthamer povisio na 2-0 nakon velike pogreške u obrani.

Nakon toga dominacija se nastavila, nizale su se prilike, no nismo stigli do izjednačenja ili počasnog gola. Poraz ne čudi s obzirom na to da je Budimir napravio veliku smjenu generacije nakon Svjetskog prvenstva prošle godine u Kataru. Silom prilika pomladio je momčad i "mini-vatreni" jedna su od najmlađih selekcija na Euru. Najbolje tome u prilog govori činjenica da imamo najmlađeg prvog golmana, Lovru Lojena, koji ima samo 15 godina.

Estonija također nije najbolje ušla u turnir. U prvom kolu izgubila je od Španjolske 4-1. U skupini A kotira kao najslabiji protivnik i današnja utakmica prilika je za osvajanje prvih bodova. Pitanje pobjednika Španjolska je riješila već u prvom poluvremenu, kada su golove zabijali Urrestarzu, Mayans i Alves. Do kraja poluvremena počasni gol za Estoniju zabio je Neltsas, a konačni rezultat postavio je Tunkara iz penala u 49. minuti.

Utakmica se igra u 18 sati u Tallinnu, a izravan prijenos je na programu RTL 2 i platformi Voyo.