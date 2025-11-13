UŽIVO Hrvatska U21 - Litva: Olićevi mladi love vrh skupine

NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u četvrtak u 17 sati u Velikoj Gorici dočekuje Litvu u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Izravan prijenos utakmice bit će na programu MAXSport 1. Prema kladionicama, Hrvatska je veliki favorit. Tečaj na našu pobjedu iznosi 1.1, na remi 9, a na pobjedu Litve 16.

Izabranici Ivice Olića u prva su dva kola osvojili četiri boda. Prvo su odigrali 1-1 protiv Turske pa potom pobijedili Ukrajinu 1-0. U skupini su još Mađarska i Litva, a samo prvoplasirana reprezentacija ide izravno na Euro koji će se 2027. održati u Albaniji i Srbiji. Hrvatska trenutačno ima utakmicu manje od konkurenata, a nova pobjeda donijela bi joj vodeće mjesto na ljestvici.

Iako je Litva na papiru najslabiji suparnik u skupini, s jednim bodom i gol-razlikom 1-7, izbornik Olić upozorava da nema mjesta podcjenjivanju.

- Prvi put u ovom ciklusu igramo dvije utakmice zaredom, ali sav je fokus na Litvi. Radi se o autsajderu, no analizirali smo ih i pokazali su se kao vrlo tvrd protivnik. Brane se u sustavu 5-4-1, protiv Ukrajine su držali ‘nulu’ do 70. minute, a s Mađarskom su remizirali. Očekuje nas čvrst obrambeni blok i moramo pronaći način da ga probijemo - poručio je Olić.

Izbornik vjeruje da će momčad uspješno završiti kvalifikacijsku godinu.

- Nadam se pozitivnom rezultatu i nastavku dobrog niza. Želimo godinu zaključiti pobjedom - dodao je.

Kapetan Lovro Zvonarek, koji će predvoditi momčad u izostanku Luke Vuškovića priključenog A selekciji, ističe važnost ogleda u Gorici.

- Litva je dobra i kompaktna momčad koja dugo igra u istom sustavu i brani se u čvrstom bloku. Ipak, ne trebamo se previše zamarati njima nego gledati sebe. Želimo prenijeti igru iz susreta s Turskom i Ukrajinom, biti još bolji i pobijediti. To je jedini cilj.

Olić se uoči utakmice suočio s kadrovskim problemima. Zbog ozljeda su otpali veznjaci Luka Vrbančić i Šimun Mikolčić te vratar Anthony Pavlešić, a naknadno su pozvani Branko Pavić iz Dinama i Jozo Vukman iz Hrvaca. Dobra vijest je da bi Fabijan Krivak trebao biti spreman unatoč lakšoj ozljedi.

Nakon dvoboja s Litvom, mlade "vatrene" u utorak očekuje gostovanje u Budimpešti protiv Mađarske. Dvije pobjede do kraja godine bile bi veliki korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo.