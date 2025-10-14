UŽIVO Hrvatska U21 - Ukrajina: Olićevi izabranici bore se za Euro. Evo gdje gledati utakmicu

NAJAVA UTAKMICE

Hrvatska reprezentacija do 21 godine nastavlja kvalifikacijski pohod na Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića su na otvaranju novoga ciklusa remizirali (1-1) kod Turske, a danas ih u Velikoj Gorici (od 18 sati) očekuje prva domaća utakmica, stiže im Ukrajina. I to je prava prilika za prvu pobjedu naše U-21 vrste.

Mladim nadama hrvatskog nogometa proteklih se dana priključio i Luka Vušković (18), koji će predstavljati veliko pojačanje za zadnju liniju "vatrenih". Vušković je tjedan dana proveo u kadru A vrste, bio na klupi tijekom gostovanja seniorske reprezentacije u Češkoj, a onda se priključio vršnjacima.

U HNS-u su procijenili kako je za mladog "wunderkida" hrvatskog nogometa bolje da odigra 90 minuta za U-21 vrstu protiv Ukrajine, nego da protiv Gibraltara ostane bez posla. I to je bila dobra odluka, bez obzira na to koliko bi svi voljeli braniča HSV-a vidjeti u seniorskoj reprezentaciji. Vušković je sigurno "taj", njemu "vatreni" ni Svjetsko prvenstvo 2026. neće pobjeći.

Ivica Olić neće puno mijenjati početni sastav, ali su mladi "vatreni" proteklih dana neočekivano ostali bez ozlijeđenog Morena Živkovića. Hrvatska bi tako trebala zaigrati u sastavu: Pavlešić - Barišić, Vušković, Prpić, Hrgović - Vrbančić, Zvonarek - Krivak, Jagušić, Šotiček - Grgić.

- Vjerujem da imamo bolju momčad i da ćemo to pokazati na terenu - poručio je optimistični izbornik Ivica Olić.

(Hrvoje Tironi)