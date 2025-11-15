UŽIVO Hrvatska - Uzbekistan: Mladi 'vatreni' idu po osminu finala Svjetskog prvenstva U-17

IZJAVA BUDIMIRA

Na budućeg protivnika osvrnuo se izbornik Marijan Budimir koji je na klupi reprezentacije od veljače 2024. S kime Hrvatska igra u 1/16 finala saznao je tijekom treninga.

- Svaka ekipa u ovoj fazi natjecanja je zahtjevna. Uzbekistan je prvak Azije i sigurno vrlo kvalitetna momčad. Imaju dvije pobjede, 6-1 i 2-1 protiv Paname i Paragvaja, te poraz od Irske. Dobro ćemo se pripremiti. Naš vrijedni analitičar već skida njihove utakmice i sutra ćemo ih detaljno analizirati kako bismo točno znali što nas čeka. Imamo svoje ideje i principe, trebamo nastaviti s onim što smo radili dobro, a sitnice koje nisu bile na željenoj razini pokušati popraviti. Uz to ćemo ubaciti i djelić posebne pripreme za Uzbekistan - istaknuo je Budimir.