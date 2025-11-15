Hrvatska i Uzbekistan u Dohi od 16.45 sati igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva do 17 godina. Izabranici Marijana Budimira nokaut fazu nastavljaju nakon što su u grupi završili na drugom mjestu
UŽIVO Hrvatska - Uzbekistan: Mladi 'vatreni' idu po osminu finala Svjetskog prvenstva U-17
Izašle su početne postave.
Pobjednik iz ovog dvoboja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz ogleda Italije i Češke. U slučaju prolaza u četvrtfinale protivnik Hrvatske bila bi Njemačka, Burkina Faso, Senegal ili Uganda.
Prijenos možete besplatno gledati na platformi FIFA+, ali i na programu MAXSport 1.
Na budućeg protivnika osvrnuo se izbornik Marijan Budimir koji je na klupi reprezentacije od veljače 2024. S kime Hrvatska igra u 1/16 finala saznao je tijekom treninga.
- Svaka ekipa u ovoj fazi natjecanja je zahtjevna. Uzbekistan je prvak Azije i sigurno vrlo kvalitetna momčad. Imaju dvije pobjede, 6-1 i 2-1 protiv Paname i Paragvaja, te poraz od Irske. Dobro ćemo se pripremiti. Naš vrijedni analitičar već skida njihove utakmice i sutra ćemo ih detaljno analizirati kako bismo točno znali što nas čeka. Imamo svoje ideje i principe, trebamo nastaviti s onim što smo radili dobro, a sitnice koje nisu bile na željenoj razini pokušati popraviti. Uz to ćemo ubaciti i djelić posebne pripreme za Uzbekistan - istaknuo je Budimir.
Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija od 16.45 sati igra šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva protiv Uzbekistana. Izabranici Marijana Budimira završili su drugi u skupini C iza Senegala. Na putu do nokaut faze remizirali su sa Senegalom (0-0), pobijedili UAE (3-0) i Kostariku (3-1).
Uzbekistan je završio grupnu fazu na drugome mjestu u skupini J iza prve Irske, a ispred Paragvaja i Paname. Nogometaši Ismola Ismoilova pobijedili su Paragvaj (2-1) i Panamu (6-1), a izgubili od Irske (1-2).