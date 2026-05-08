UŽIVO Hull City - Millwall: Ivor Pandur kreće od prve minute u lovu na finale doigravanja

NAJAVA SUSRETA

Hull City večeras od 21 sat dočekuje Millwall na svojem stadionu. Nakon što su slavili u posljednjem kolu Championshipa protiv Norwicha slavili 2-1 i skočili na šesto mjesto koje vodi u doigravanje za Premier ligu. Večeras ih čeka prva utakmica polufinala doigravanja. Utakmica je na rasporedu u 21 sat uz prijenos na kanalu Arena Sport 1.

Ovo je prvi puta u deset godina da je Hull City izborio plasman u play-off za Premier ligu, a treći u povijesti kluba. U najjaču englesku ligu ušli su u sezoni 2007/08. i 2015/16. kada su čak izborili finale FA Kupa.

Millwall nije izgubio prvu utakmicu ni u jednom od posljednjih šest polufinalnih susreta doigravanja još od 1993/94. kada su izgubili od Derby Countyja 2-0.

Osjećam se izvrsno, ovo je veliko postignuće za nas. Osjećam se kao da smo osvojili ligu. Bit će nam lakše igrati jer imamo dvije utakmice pa ako ste imali problema u prvom susretu, ima prostora za napredak. U zadnjem kolu nemate tu mogućnost, morate pobijediti, a ni ne znate jeste li izborili doigravanje. To je ogroman pritisak - rekao je Jakirović uoči utakmice i nastavio:

Sada započinjemo novi turnir. To je novi izazov. Imate dvije utakmice da pokušate doći do finala. Moramo biti koncentrirani na naš cilj jer znamo sve o Millwallu i oni znaju sve o nama - zaključio je.