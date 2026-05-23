Hull City igra najvažniju utakmicu u posljednjem desetljeću. Grad je stao, a više od 30.000 navijača 'tigrova' krenulo je prema Wembleyu kako bi bodrilo Sergeja Jakirovića i društvo u finalu koje vrijedi 230 milijuna eura i mjesto u najbogatijoj ligi svijeta.

Jakirović je napravio pravo čudo. Preuzeo je klub koji je prošle sezone jedva izbjegao ispadanje u treću ligu i dobio zabranu transfera, a ove sezone odveo ga do finala doigravanja pobjedom nad favoriziranim Millwallom. Uz njega na golu stoji i hrvatski reprezentativac Ivor Pandur, pa su danas dvojica Hrvata u samom središtu najveće engleske priče vikenda.

Middlesbrough do finala nije stigao samo tako. Southampton ih je pobijedio u polufinalu, ali je potom izbačen iz doigravanja zbog špijuniranja protivničkih treninga. Hull smatra da je zaslužio direktan prolaz, no sad nema izbora nego pobjedom na Wembleyu dokazati da je promocija zaslužena. Utakmica počinje u 16:30, a sudi je engleski sudac Michael Oliver.