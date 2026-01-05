Prva od tri emisije intervjua Slavena Bilića sa Zlatanom Ibrahimovićem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" emitira se od 20 sati na kanalu Arenasport 1. Pratite transkript njihova razgovora
UŽIVO Ibrahimovićev intervju s Bilićem: 'Patim što to ne mogu. U mom svijetu počneš od nule'
Isti sam. Kakav sam bio kao igrač, istu stvar radim i sad. Samo vidim nogomet s druge strane. Prije sam se pitao što ne radim ovako kad mogu onako. Sad imam odgovor. Sad vidiš cjelokupnu situaciju u klubu. A kad igraš, misliš da je sve moguće. Ali nije sve to. Da bi klub funkcionirao kao firma, tu trebaju i sponzori, navijači, televizijska prava, da bi ljudi mogli gledati. Sve to sad vidim i tu rastem, tu sam skroman. Slušam i učim. U nogometu više toga znam i kažem više. Ista stvar kao i trenerima. Puno ispitujem i učim korak po korak. Što trener ima više iskustva, postaje bolji. U stresnim situacijama, kad je katastrofa... Nije to koliko si pametan, nego koliko imaš iskustva i kontroliraš situaciju. To je najvažnija stvar. Ali ljudi misle da je znanost. Traže nešto novo u nogometu. Bio sam igrač, bio si i ti. Tko je igrao nogomet prije 50 godina, može i danas. Danas je samo brži nogomet, igrači su veće atlete, mijenjala se taktika. Prije je bio s liberom, 4-4-2, sad je više 4-3-3, manje se igra s trojicom natrag. To se mijenja i to je OK. Ali kakav je igrač karakterno, to ne, trebaš napraviti grupu.
Kad si kao igrač bio na maksimalnom nivou, nije isto kad si trener. Trener je druga stvar. Pomaže ti malo što si bio igrač, ali situacija je drugačija. Igrači griješe kad misle da će biti veliki treneri ako su bili veliki igrači. To je drugačija situacija. Patim što ne mogu igrati i pomoći kolegama, pripomoći rezultatu. Kad sam igrao, osjećao sam se živim. To je bio moj svijet. Idem unutra: ili ti, ili ja. Jedan će pobijediti. Ako pobijediš ti, bit će teško. Možeš pobijediti, nisu svi Superman. Ali kad uđem u teren, dođe mi mentalitet da trebam pobijediti. Ako ne pobijedim, kao da nisam živ. Teško mi je što ne mogu pomoći igračima i treneru, navijačima. Učim se raditi na drugačiji način da bih pomogao timu. Ali teško je. Imao sam adrenalin 25 godina, ali tako je sad. Sad moram pomoći drugačije. Tu sam i rastem. Ali kad igrač hoće biti teren, u mom svijetu treba početi od nule.
Ovdje nije ista šteta kao što je bila kad si bio igrač. Ali trebaš se učiti griješiti. Ako bih bio trener, počeo bih s klincima. A ne krenuti s profesionalcima. Problem je kad pogriješiš, idući put bit će još teže. Oni sve znaju, inače ne bi bili profesionalci. Danas postoje treneri i treneri menadžeri. Velikim momčadima ne treba trener, nije to znanost. Njima treba čovjek koji će odabrati 11 igrača, a ne onaj koji će govoriti tko da ide desno, tko lijevo. Puno trenera danas žele promijeniti nogomet i uvesti nešto novo, žele biti protagnosti. A na kraju su igrači koji igraju. Znam trenere koji su bili prijatelji s igračima i one koji previše misle, da ti daju sve kao programirano, ne trebaju ti veliki igrači.
Sve što sam ja doživio kao igrač, to te napravi i kao čovjeka. To što sam naučio, to što sam imao oko sebe, mentalitet, ljudi oko mene, igrači, ljudi izvan nogometa napravili su me takvim kakav sam danas. Idem naprijed. Taj mentalitet i disciplina, sve što radim kao kad sam bio igrač. Sve ciljeve koje imam su pobjednički. Nije da ne znam gubiti, gubio sam, ali to nije moj svijet. Trebam pobijediti, hoću pobijediti i znam. To sam ja. Ne mogu raditi normalne stvari. Uvijek tražim kako biti vrhunski, maksimalan. Sve ispod toga ne daje mi ništa, nisam miran. Hoću biti drugačiji od drugih. Ako sam drugačiji od drugih, onda sam najbolji, takva mi je glava. Može to biti ulaganje, projekti, sve što radim.
Ovdje su bili Modrić, Đoković, Ivanišević, Janica Kostelić, ali ipak je okrenuta prema našim prostorima, to je prioritet. Imamo podnaslove, ali bi bilo dobro da pričamo na jeziku koji ljudi razumiju, i svaka ti čast na tome, rekao je Slaven Bilić u uvodu.
- Probat ćemo na naš, ako ne onda na engleski, talijanski, švedski. Dok ima podnaslova, haha - nasmijao se Zlatan.
Direktor AC Milana, švedska nogometna legenda Zlatan Ibrahimović (44) u rijetkom intervjuu na hrvatskom jeziku govori o bogatoj karijeri koja je trajala dva desetljeća, u kojoj je prošao Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan (u dva navrata), PSG, Manchester United i LA Galaxy i postao ikona modernog nogometa. Prva od tri emisije njegova razgovora sa Slavenom Bilićem u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" emitira Arenasport na prvom kanalu. Pratite transkript razgovora uživo na portalu 24sata.