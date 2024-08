UŽIVO Idemo, Sandra! Hrvatska je uz tebe! Počinje lov na treće zlato na Olimpijskim igrama

NAJAVA

Došla je na Stade de France, bacila prvi hitac za zagrijavanje u mrežu, drugi je bio ispravan, a kad su krenule kvalifikacije, nikakve dvojbe nije bilo. Sandra Elkasević plasirala se u finale najboljim hicem druge kvalifikacijske skupine Olimpijskim igrama (65,63 metra), drugim ukupno iza Amerikanke Valarie Wallman (69,59).

Bio je to početak bez stresa u Parizu.

- Možda je tako izgledalo, imali smo zagrijavanje vani na pomoćnom stadionu, prva dva hica nisu bila kako sam očekivala. Dobro sam se osjećala, ali sam osjećala i strah. Nisam se htjela puno potrošiti, nego spremiti za finale u ponedjeljak, mami sam obećala da ću baciti normu. Još jedne kvalifikacije odrađene glatko i novo olimpijsko finale - povikala je Sandra nakon kvalifikacija.

Ove sezone njezin najbolji hitac iznosi 67,04 metara što je donekle slabije od monstruoznog osobnog rekorda 71,41 metara. Čak četiri bacačice su tijekom sezone ostvarile bolji hitac od naše Sandre, koja u finale u Parizu ulazi s petim najboljim rezultatom ove sezone.

Jedina preko 70 metara je Sandrina najveća rivalka zadnjih godina, Amerikanka Valarie Allman sa 70,89 metara koja ujedno i brani zlato iz Tokija. Slijedi Kineskinja Feng Bin s hicem 67,89m, zatim Njemica Marike Steinacker (67,31m), a potom Nizozemka Jorinde van Klinken koja je je na OI stigla s hicem 67,23m.

No, sve je to tu negdje. Borba u finalu Olimpijskih igara bit će tijesna, žustra i napeta do posljednje serije. A Sandra je tijekom karijere uvijek pokazivala da je najjača i najmotiviranija kada su takve okolnosti i kada dolazi iz sjene.

Pa neka se i večeras ponovi povijest, neka zasja zlato oko Sandrina vrata pa da se cijela Hrvatska još jednom veseli i raduje velikom postignuću naše heroine.