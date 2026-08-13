UŽIVO Ilves - Rijeka: Kek traži jubilej, bijeli na umjetnoj travi

UMJETNA TRAVA

"Bijele" očekuje i umjetna trava, a već su je i skautirali.

- Oni igraju i treniraju svaki put na njoj, pa im je mnogo lakše. Ali je specifična. Bili smo u nedjelju gore, pogledali utakmicu i uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba prilagoditi jednim treningom. Nećemo puno filozofirati što se toga tiče jer je ovdje sasvim drukčija umjetna trava nego gore. Opet se igra 11 na 11. Dovoljan je jedan trening za prilagodbu.

Kakvi će Finci biti u uzvratu?

- Dosta su se busali u prsa kako su drukčiji doma, da su nešto sasvim drugo. Vjerujem da su, uz navijače, momčad koja više gleda prema naprijed. Već su u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti dovoljna opomena, ali prije svega moramo razmišljati o sebi i želim da razmišljamo o sebi. Želim da budemo bolji nego što smo bili u četvrtak. Neke su stvari bile OK, ali bilo je mnogo toga što moramo odigrati bolje - kaže Kek, koji lovi 20. pobjedu s Rijekom u 46. europskoj utakmici, ali i 50. klupsku ukupno, 16. u gostima.