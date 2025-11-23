UŽIVO Inter - Milan 0-0: Uf! Thuram opasno pucao glavom

Inter protiv Milana, Sučić protiv Modrića! Hoće li Inter nakon pet utakmica zaredom doći do pobjede protiv gradskog rivala? Favorit je prema kladionicama. Prijenos utakmice je na Areni Sport 1, a dvoboj sudi Simone Sozza
14'
Tukao je sada Dimarco, a lopta se od bloka odbila u korner.
12'
Našao se Sučić u kaznenom prostoru Milana, ali dobro mu je uklizao Tomori i odbio loptu u korner.
10'
Nije uspio Leao dodati do Pulišića, tražili su Milanezi prekršaj, ali nisu ga dobili.
8'
Utakmica je nastavljena nakon kraćeg prekida zbog ukazivanja pomoći nakon nezgodnog duela igrača.
4'
Evo prve velike šanse na utakmici! Dimarco je poslao ubačaj u sredinu, a Thuram se sjajno snašao i glavom uputio nezgodan udarac. Obranio je to Maignan.
