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UŽIVO Irak - Norveška 0-0: Počeo je dvoboj, favorizirani Skandinavci traže rano vodstvo

Piše 24sata,
UŽIVO Irak - Norveška 0-0: Počeo je dvoboj, favorizirani Skandinavci traže rano vodstvo
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Foto: Peter Cziborra/REUTERS

U drugom susretu u skupini I sastaju se Irak i Norveška. Iračani su se nakon 40 godina vratio na Mundijal, a prijeti im Norveška predvođena Erlingom Haalandom

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1. KOLO SKUPINE I 00.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
Irak
0 : 0
Norveška
Sortiranje događaja
8'

Haaland se probio u šesnaesterac s desne strane i prizemnom je loptom tražio Sørlotha, ali dodavanju je nedostajalo siline i lopta je završila u rukama vratara Hassana.

5'

Norveška očekivano od prve minute pritišće, jer Irak ulazi kao autsajder ove teške skupine u kojoj su još Francuska i Senegal.

1'

Utakmica je počela!

POČETNI SASTAVI

Irak (4-4-2): Hassan (C) - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh, Al-Ammari, Ismail, Jasim - Hussein, Al-Hamadi


Norveška (4-3-3): Nyland - Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson - Aursnes, Berge, Odegaard (C) - Nusa, Haaland, Sorloth

GDJE GLEDATI?

Utakmica kreće u ponoć, a prijenos je na HRT-u.

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