U drugom susretu u skupini I sastaju se Irak i Norveška. Iračani su se nakon 40 godina vratio na Mundijal, a prijeti im Norveška predvođena Erlingom Haalandom
PRIJENOS SKUPINE I
UŽIVO Irak - Norveška 0-0: Počeo je dvoboj, favorizirani Skandinavci traže rano vodstvo
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Irak
0 : 0
Norveška
Sortiranje događaja
8'
Haaland se probio u šesnaesterac s desne strane i prizemnom je loptom tražio Sørlotha, ali dodavanju je nedostajalo siline i lopta je završila u rukama vratara Hassana.
5'
Norveška očekivano od prve minute pritišće, jer Irak ulazi kao autsajder ove teške skupine u kojoj su još Francuska i Senegal.
1'
Utakmica je počela!
POČETNI SASTAVI
Irak (4-4-2): Hassan (C) - Ali, Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh, Al-Ammari, Ismail, Jasim - Hussein, Al-Hamadi
Norveška (4-3-3): Nyland - Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson - Aursnes, Berge, Odegaard (C) - Nusa, Haaland, Sorloth
GDJE GLEDATI?
Utakmica kreće u ponoć, a prijenos je na HRT-u.
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