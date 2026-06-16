UŽIVO Iran - Novi Zeland: Dva autsajdera u lovu na bodove. Dvoboj ikona Wooda i Taremija

U skupini G Svjetskog prvenstva Iran i Novi Zeland igraju vrlo važnu utakmicu prvog kola, a igra xe na stadionu SoFi u Inglewoodu pokraj Los Angelesa. Iran u utakmicu ulazi kao blagi favorit zahvaljujući većem iskustvu igranja na velikim natjecanjima.

Reprezentaciju Irana vodi Amir Ghalenoei, a glavna zvijezda momčadi je napadač Mehdi Taremi, koji je i dalje ključni igrač iranskog napada. Iranci nastupaju na svom sedmom Svjetskom prvenstvu, ali nikada nisu prošli skupinu, pa im je ovaj turnir velika prilika za povijesni iskorak.

Novi Zeland se na Svjetsko prvenstvo vratio prvi put nakon 2010. godine i ponovno se oslanja na čvrstu i discipliniranu igru. Najveća prijetnja bit će iskusni napadač Chris Wood, dok izbornik Darren Bazeley pokušava iskoristiti borbenost i fizičku snagu svoje reprezentacije kako bi iznenadio favorite skupine.

Očekuje se tvrda i oprezna utakmica s malo prostora i velikom borbom na sredini terena. Mnogi strani mediji upravo Iran vide kao reprezentaciju koja ima nešto veće šanse za pobjedu, ali naglašavaju da bi i remi mogao imati veliku važnost za obje ekipe u nastavku natjecanja.