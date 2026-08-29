Dinamo će večeras od 18.30 gostovati kod Istre na Aldo Drosini u utakmici 5. kola HNL-a. Utakmicu ćete moći gledati na programu MAXSport 1
UŽIVO Istra - Dinamo: Stigli su sastavi, Kovačević mijenjao...
Mario Kovačević odlučio je rotirati momčad. U udarnih 11 nema Oršića, Zajca i McKenne. Umjesto njih u igri su Hoxha, Kačavenda i Radeljić. Na golu je Ivan Nevistić.
Istra 1961 (4-2-3-1): Kolić - Hrvatin, Nasraoui, Miettinen, Šepić - Doumbia, Albarracin - Frederiksen, Ahmeti, Rozić - Jaganjac
Dinamo (4-3-3): Nevistić - Valinčić, Dominguez, Radeljić, Vinlof - Stojković, Mišić, Kačavenda - Lisica, Beljo, Hoxha
Dinamo će večeras od 18.30 gostovati kod Istre na Aldo Drosini u utakmici 5. kola HNL-a. Zagrepčani u Pulu stižu nakon tri uzastopne pobjede u prvenstvu, dok je Istra u posljednjem kolu poražena od Rijeke 3-2.
Momčad Marija Kovačevića sezonu je otvorila pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0, a potom uvjerljive pobjede protiv Rudeša 4-0 i Varaždina 3-1.
Istra je, s druge strane, već pokazala da može biti neugodan protivnik. Nakon poraza od Lokomotive na otvaranju prvenstva 3-2, Zeleno-žuti su remizirali s Hajdukom na Poljudu 2-2, svladali Slaven Belupo 3-0, a potom tijesno izgubili od Rijeke 3-2.
Za Istru je ovo treća domaća utakmica u prvih pet kola, dok Dinamo prvi put ove sezone u HNL-u ide u goste.