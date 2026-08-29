UŽIVO Istra - Dinamo: Stigli su sastavi, Kovačević mijenjao...

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Dinamo će večeras od 18.30 gostovati kod Istre na Aldo Drosini u utakmici 5. kola HNL-a. Zagrepčani u Pulu stižu nakon tri uzastopne pobjede u prvenstvu, dok je Istra u posljednjem kolu poražena od Rijeke 3-2.

Momčad Marija Kovačevića sezonu je otvorila pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0, a potom uvjerljive pobjede protiv Rudeša 4-0 i Varaždina 3-1.

Istra je, s druge strane, već pokazala da može biti neugodan protivnik. Nakon poraza od Lokomotive na otvaranju prvenstva 3-2, Zeleno-žuti su remizirali s Hajdukom na Poljudu 2-2, svladali Slaven Belupo 3-0, a potom tijesno izgubili od Rijeke 3-2.

Za Istru je ovo treća domaća utakmica u prvih pet kola, dok Dinamo prvi put ove sezone u HNL-u ide u goste.