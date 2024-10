UŽIVO Istra - Dinamo: Stigli su sastavi! 'Modri' bez dvije bitne karike, kreću Kule i Stojković

NAJAVA

Nenad Bjelica je tijekom pauze odveo dinamovce na kratke pripreme u Sv. Martin na Muri, a u subotu od 18.30 gostuju u Puli kod Istre 1961.

Bjelici je uigravanje bilo svakako potrebno jer svoje zamisli još uvijek nije implementirao do kraja. Susret s Istranima savršeno će mu poslužiti za to, no daleko od toga da će biti jednostavno. Paolo Tramezzani je dokazani majstor taktike i Puležani bi potencijalno mogli namučiti prvaka ako igrači u djelo sprovedu zamisli talijanskog stratega.

Dinamo će, također, juriti pobjedu jer reprezentativnu pauzu je dočekao kao tek trećeplasirana momčad prvenstva. Hajduk je prvi, Rijeka je kiksala kod Lokomotive i 'modri' će htjeti iskoristiti posrtaj.

Prijenos je na MaxSportu 1.