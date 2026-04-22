UŽIVO Istra - Dinamo: Stigli su sastavi, Radošević i kod novog trenera ostao na tribini

TRENER DINAMA

Trener Dinama Mario Kovačević u dobrom je raspoloženju najavio utakmicu s Istrom.

- Znamo da neće biti lagano jer Istra je dobra ekipa koja igra solidno prvenstvo. Preko jeseni su bili treći, ali sad su upali u krizu i doveli novog trenera. Bit će se zbog toga teže pripremiti jer novi trener donosi novi stil igre i ideje, ali mi gledamo samo sebe i kad smo pravi možemo doći do pobjede protiv bilo koga.

Smatra kako je sada pravo vrijeme za iskupljenje od poraza iz prvog dijela sezone.

- Ovo je zasigurno dodatni motiv da im se revanširamo. Imaju vrlo dobru i iskusnu ekipu i igrače poput Prevljaka, Lončara i Radoševića i ozbiljno ih shvaćamo.

McKenna i Vidović neće nastupiti na susretu.

- Oni neće sutra igrati i ne idu s nama na put, ali će već konkurirati u nedjelju za novi susret. Ostali su svi spremni i konkurentni za novi izazov.

Forma je itekako snažni adut Dinama.

- Jako dugo držimo dobru formu i možda zadnjih par utakmica nisam sretan kad primimo puno golova. Tu smo da ispravimo i popravimo taj aspekt igre te pobijedimo.