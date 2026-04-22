U zadnjem susretu 31. kola HNL-a na Aldo Drosini u Puli zaigrat će Istra i Dinamo. Utakmica počinje u 20.15 sati i moći ćete je pratiti na kanalu MAXSport 1. Dinamo je prvi na tablici, a Istra sedma
UŽIVO Istra - Dinamo: Stigli su sastavi, Radošević i kod novog trenera ostao na tribini
Stigli su sastavi momčadi.
Istra (4-2-3-1): Kolić - Heister, Kumar, Masraoui, Kadušić - Maurić, Štulac - Rozić, Lončar, Frederiksen - Prevljak
Dinamo (4-3-3): Livaković - Goda, Galešić, Dominguez, Valinčić - Zajc, Mišić, Stojković - Hoxha, Beljo, Lisica
Oriol Riera je bivši te je novo ime na klupi Istre 1961 Krešimir Režić (44). Preuzeo je momčad u lošoj formi, s tri poraza u nizu, a "krštenje" mu je baš vatreno. Na klupi će debitirati u srijedu protiv Dinama (20.15 sati) što je najteži mogući debi koji je mogao zamisliti. Dan uoči utakmice službeno je predstavljen u klubu, a najavio je susret na Aldo Drosini.
- Prvi trening protekao je u vrlo pozitivnoj atmosferi, s velikom energijom i željom igrača, što je i normalno kad dođe novi trener. Pokušat ćemo to iskoristiti. Dolazi nam Dinamo, koji u hrvatskom nogometu predstavlja vrijednost i kvalitetu, možda i više od svih ostalih klubova. Ipak, mi se moramo usredotočiti na sebe kako bismo bili najbolji što možemo. Temelj će biti zalaganje igrača i njihova međusobna podrška. Idemo korak po korak i borit ćemo se u utakmicama do kraja.
Trener Dinama Mario Kovačević u dobrom je raspoloženju najavio utakmicu s Istrom.
- Znamo da neće biti lagano jer Istra je dobra ekipa koja igra solidno prvenstvo. Preko jeseni su bili treći, ali sad su upali u krizu i doveli novog trenera. Bit će se zbog toga teže pripremiti jer novi trener donosi novi stil igre i ideje, ali mi gledamo samo sebe i kad smo pravi možemo doći do pobjede protiv bilo koga.
Smatra kako je sada pravo vrijeme za iskupljenje od poraza iz prvog dijela sezone.
- Ovo je zasigurno dodatni motiv da im se revanširamo. Imaju vrlo dobru i iskusnu ekipu i igrače poput Prevljaka, Lončara i Radoševića i ozbiljno ih shvaćamo.
McKenna i Vidović neće nastupiti na susretu.
- Oni neće sutra igrati i ne idu s nama na put, ali će već konkurirati u nedjelju za novi susret. Ostali su svi spremni i konkurentni za novi izazov.
Forma je itekako snažni adut Dinama.
- Jako dugo držimo dobru formu i možda zadnjih par utakmica nisam sretan kad primimo puno golova. Tu smo da ispravimo i popravimo taj aspekt igre te pobijedimo.
Susret 31. kola HNL-a na rasporedu je u srijedu u 20.15 sati Aldo Drosini u Puli. Dinamo i Istra su ove sezone igrali tri puta; dva puta su slavili 'modri' (3-0 i 4-0) te jednom Puljani (2-1) i to na predstojećem mjestu radnje na zapadu Hrvatske.
Zadnji put klub s Maksimira je u Puli slavio 27. siječnja 2024. godine 1-0. Pogodak vrijedan pobjede zabio je tada Mauro Perković, sadašnji član poljske Cracovije.