UŽIVO Istra - Gorica: Domaćin traži gornji dio ljestvice, a gost s dna. Ovo su početni sastavi

NAJAVA

Večeras od 20 sati na Aldo Drosini igra se dvoboj 8. kola HNL-a između Istre i Gorice. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta i devet bodova, dok je Gorica posljednja s dva boda nakon sedam kola.

Pulska momčad Javiera Cabella trenutačno je u dobrom nizu. Nakon remija s Dinamom i Varaždinom, Istra je u prošlom prvenstvenom kolu svladala Rudeš, a na domaćem terenu već je pobijedila i Slaven Belupo. Uoči Gorice tražit će nastavak pozitivne serije pred svojim navijačima.

Gorica Marija Carevića, s druge strane, još čeka prvu pobjedu u prvenstvu. Velikogoričani su u prošlom kolu protiv Varaždina osvojili drugi bod ove sezone, a trener je u najavi dvoboja istaknuo kako očekuje opasniju i konkretniju momčad u napadu.