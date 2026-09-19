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OD 20 SATI

UŽIVO Istra - Gorica: Domaćin traži gornji dio ljestvice, a gost s dna. Ovo su početni sastavi

Piše 24sata,
UŽIVO Istra - Gorica: Domaćin traži gornji dio ljestvice, a gost s dna. Ovo su početni sastavi
Istra 1961 i Rudeš sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Večeras od 20 sati na Aldo Drosini igra se dvoboj 8. kola HNL-a između Istre i Gorice. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta i devet bodova, dok je Gorica posljednja s dva boda nakon sedam kola

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HNL, 8. kolo 20.00 , Aldo Drosina, Pula
Istra
:
Gorica
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POČETNI SASTAVI

Stigli su sastavi za dvoboj na Aldo Drosini. 

Istra: Kolić - Hrvatin, Kumar, Miettinen, Šepić - Doumbia, Maurić - Frederiksen, Ahmeti, Škafar Žužić - Tomich

Gorica: Josipović - Braut, Filipović, Stevanović, Costa - Vrzić, Frigan, Lacoux, Bogojević - Brodić, Mijić

NAJAVA

Večeras od 20 sati na Aldo Drosini igra se dvoboj 8. kola HNL-a između Istre i Gorice. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta i devet bodova, dok je Gorica posljednja s dva boda nakon sedam kola.

Pulska momčad Javiera Cabella trenutačno je u dobrom nizu. Nakon remija s Dinamom i Varaždinom, Istra je u prošlom prvenstvenom kolu svladala Rudeš, a na domaćem terenu već je pobijedila i Slaven Belupo. Uoči Gorice tražit će nastavak pozitivne serije pred svojim navijačima.

Gorica Marija Carevića, s druge strane, još čeka prvu pobjedu u prvenstvu. Velikogoričani su u prošlom kolu protiv Varaždina osvojili drugi bod ove sezone, a trener je u najavi dvoboja istaknuo kako očekuje opasniju i konkretniju momčad u napadu.

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