Večeras od 20 sati na Aldo Drosini igra se dvoboj 8. kola HNL-a između Istre i Gorice. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta i devet bodova, dok je Gorica posljednja s dva boda nakon sedam kola
UŽIVO Istra - Gorica: Domaćin traži gornji dio ljestvice, a gost s dna. Ovo su početni sastavi
Stigli su sastavi za dvoboj na Aldo Drosini.
Istra: Kolić - Hrvatin, Kumar, Miettinen, Šepić - Doumbia, Maurić - Frederiksen, Ahmeti, Škafar Žužić - Tomich
Gorica: Josipović - Braut, Filipović, Stevanović, Costa - Vrzić, Frigan, Lacoux, Bogojević - Brodić, Mijić
Večeras od 20 sati na Aldo Drosini igra se dvoboj 8. kola HNL-a između Istre i Gorice. Istra u susret ulazi sa šestog mjesta i devet bodova, dok je Gorica posljednja s dva boda nakon sedam kola.
Pulska momčad Javiera Cabella trenutačno je u dobrom nizu. Nakon remija s Dinamom i Varaždinom, Istra je u prošlom prvenstvenom kolu svladala Rudeš, a na domaćem terenu već je pobijedila i Slaven Belupo. Uoči Gorice tražit će nastavak pozitivne serije pred svojim navijačima.
Gorica Marija Carevića, s druge strane, još čeka prvu pobjedu u prvenstvu. Velikogoričani su u prošlom kolu protiv Varaždina osvojili drugi bod ove sezone, a trener je u najavi dvoboja istaknuo kako očekuje opasniju i konkretniju momčad u napadu.