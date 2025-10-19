Obavijesti

10. KOLO HNL-A

UŽIVO Istra - Hajduk: 'Bijeli' na najzahtjevnijem gostovanju lige

Piše 24sata,
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Obje momčadi već su se susrele u 1. kolu HNL-a kada su Splićani pobjedili na Poljudu, a sada dolaze u Pulu gdje Istra ne zna za poraz na domaćem terenu već 16 utakmica za redom. Utakmica počinje u 16 sati

Live
10. kolo HNL-a 16:00 , Aldo Drosina
Istra
:
Hajduk
SASTAVI

Stigli su sastavi za utakmicu!

Istra 1961 (4-3-3): Kolić - Kadušić, Koski, Marešić, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Lawal, Prevljak, Rozić

Hajduk (4-2-3-1): Ivušić - Hodak, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Rebić

NAJAVA

Danas se u 10. kolu HNL-a od 16 sati na Aldo Drosini sastaju Hajduk i Istra.  Hajduk je drugoplasirani s 19 bodova na tablici, a Istra je šesta s 12 bodova. Ova dva kluba već su susrela u prvom kolu HNL-a kada su igrali na Poljudu, a Hajduk je tada slavio 2-1. 

Na klupi Bijelih nalazi se Gonzalo Garcia (42) koji je do prošle sezone vodio momčad Istre. 

- Jako dobro poznajem Istru i koliko je to kvalitetna momčad. Promijenili su trenera, ali nije se puno toga mijenjalo. Vrlo su zahtjevan protivnik, znate i sami kako je Hajduk prolazio s Istrom protekle sezone. Imaju jake obrambene igrače, kao i defenzivne veznjake koji dugo igraju skupa. Moramo biti strpljivi i disciplinirani u ovoj utakmici - izjavio je Garcia na konferenciji za medije. 

Inače, Istra nije imala ni jedan poraz u posljednjih 16 utakmica na domaćem terenu. U zadnjih tri susreta koja su ova dva kluba odigrala na travnjaku Aldo Drosine, utakmice su završile remijem 1-1. 

Trener Istre Oriol Riera (39) ne može računati na sve igrače zbog reprezentativnih obveza i ozljeda. 

- Očekuje nas odlična utakmica, kako za igrače tako i za navijače, protiv jedne od najbolji ekipa u HNL-u. Mislim da su dečki spremni, znamo što trebamo raditi. Bit će dobra prilika da pokažemo rad i napredak koji smo postigli kroz zadnje tjedne - rekao je trener Istre na konferenciji za novinare. 

Kod Hajdukovih igrača, Garcia neće moći računati na Marka Livaju, Frana Karačića, Ismaela Dialla i Marina Skelina koji zbog ozljeda nisu došli s ostatkom momčadi u Pulu. 

- Imamo nekoliko igrača koji nisu trenirali prošlog tjedna, zasad su nam Stjepan Lončar i Antonio Maurić još upitni za utakmicu u nedjelju. No, svi ostali su spremni - izjavio je Riera uoči utakmice. 

Utakmica je izazvala veliki interes domaćih i gostujućih navijača pa je policija najavila mjere predostrožnosti kako bi utakmica iz sigurnosnog aspekta protekla u najboljem redu.

Prijenos utakmici bit će na tri različita kanala. Gledatelji utakmicu mogu pratiti na HRT 2, Max Sport 1 i Hajduk Digital TV-u. 

