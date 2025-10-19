UŽIVO Istra - Hajduk: 'Bijeli' na najzahtjevnijem gostovanju lige

NAJAVA

Danas se u 10. kolu HNL-a od 16 sati na Aldo Drosini sastaju Hajduk i Istra. Hajduk je drugoplasirani s 19 bodova na tablici, a Istra je šesta s 12 bodova. Ova dva kluba već su susrela u prvom kolu HNL-a kada su igrali na Poljudu, a Hajduk je tada slavio 2-1.

Na klupi Bijelih nalazi se Gonzalo Garcia (42) koji je do prošle sezone vodio momčad Istre.

- Jako dobro poznajem Istru i koliko je to kvalitetna momčad. Promijenili su trenera, ali nije se puno toga mijenjalo. Vrlo su zahtjevan protivnik, znate i sami kako je Hajduk prolazio s Istrom protekle sezone. Imaju jake obrambene igrače, kao i defenzivne veznjake koji dugo igraju skupa. Moramo biti strpljivi i disciplinirani u ovoj utakmici - izjavio je Garcia na konferenciji za medije.

Inače, Istra nije imala ni jedan poraz u posljednjih 16 utakmica na domaćem terenu. U zadnjih tri susreta koja su ova dva kluba odigrala na travnjaku Aldo Drosine, utakmice su završile remijem 1-1.

Trener Istre Oriol Riera (39) ne može računati na sve igrače zbog reprezentativnih obveza i ozljeda.

- Očekuje nas odlična utakmica, kako za igrače tako i za navijače, protiv jedne od najbolji ekipa u HNL-u. Mislim da su dečki spremni, znamo što trebamo raditi. Bit će dobra prilika da pokažemo rad i napredak koji smo postigli kroz zadnje tjedne - rekao je trener Istre na konferenciji za novinare.

Kod Hajdukovih igrača, Garcia neće moći računati na Marka Livaju, Frana Karačića, Ismaela Dialla i Marina Skelina koji zbog ozljeda nisu došli s ostatkom momčadi u Pulu.

- Imamo nekoliko igrača koji nisu trenirali prošlog tjedna, zasad su nam Stjepan Lončar i Antonio Maurić još upitni za utakmicu u nedjelju. No, svi ostali su spremni - izjavio je Riera uoči utakmice.

Utakmica je izazvala veliki interes domaćih i gostujućih navijača pa je policija najavila mjere predostrožnosti kako bi utakmica iz sigurnosnog aspekta protekla u najboljem redu.

Prijenos utakmici bit će na tri različita kanala. Gledatelji utakmicu mogu pratiti na HRT 2, Max Sport 1 i Hajduk Digital TV-u.