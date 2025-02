UŽIVO Istra - Hajduk: Splićani traže odvajanje na vrhu tablice

NAJAVA

Nogometaši Istre 1961 i Hajduka sastaju se od 15 sati u 22. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Puležani u susret ulaze možda i u boljem raspoloženju od Splićana, s obzirom na to da su u zadnjem kolu pobijedili Rijeku na Rujevici (0-1). Hajduk je također pobijedio 1-0 i to Varaždin na Poljudu, ali nikog nije oduševio nastup lidera prvenstva. Trener Istre Gonzalo Garcia najavio je utakmicu.

- Dočekujemo momčad Hajduka, ekipu koja je trenutačno vodeća u ligi i bori se za titulu, koja ima puno navijača i puno ih dovodi sa sobom na Drosinu. Sigurno će biti lijepa atmosfera i uzbudljiva utakmica. U prošlom kolu uzeli smo bodove na Rujevici, uvijek je lijepo vratiti se kući s bodovima, posebno nakon derbija, i to nam je sigurno dalo dodatno samopouzdanja. Naravno, uvijek je ljepše igrati nakon pobjede, nego nakon poraza - rekao je Španjolac i dodao:

- Ovakve utakmice uvijek daju dodatnu motivaciju svima, kako igračima i trenerima, tako i navijačima, mi ćemo sutra dati sve od sebe na terenu, kao i uvijek. Pokušat ćemo okrenuti utakmicu u našem smjeru i pokazati sve kvalitete.

S druge strane, sve su glasnije kritike na račun načina igre Hajduka pod Gennarom Gattusom, pogotovo početkom proljetnog dijela prvenstva. Hajduk je odigrao remi sa Slaven Belupom (0-0) na Poljudu pa izgubio u Zagrebu od Lokomotive (3-2) nakon čega je uslijedilo minimalno slavlje protiv Varaždina.

- Rakitić je igrač pobjednik, koji je pisao povijest hrvatskog nogometa i vrlo je važan za nas. On može imati loš dan, ali je i dalje ključan igrač, to se ne mijenja. Sigur? Mi smo to odmah raščistili. Ja sam više od 150 puta poslao trenera u onu stvar, to se događa i mi smo to riješili. Više volim da igrač tako reagira, nego da ne reagira - kazao je Gattuso o situaciji s Nikom Sigurom i otkrio kakva je situacija s Rokasom Pukštasom.

- Pukštas je igrač velike tehnike i sposobnosti, zalaže se na treningu. ali to su odluke koje ja moram raditi i ja ih radim.

Istra je osma momčad lige s 23 boda, a Hajduk je prvi s 40 bodova. Utakmicu sudi Igor Pajač, a prijenos je na MAX Sportu 1.