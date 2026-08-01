UŽIVO Istra - Lokomotiva: Borba za prve bodove HNL-a u Puli

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Istra i Lokomotiva otvorit će novu sezonu HNL-a međusobnim dvobojem danas od 18.30 sati na stadionu Aldo Drosina u Puli. Bit će to susret dviju momčadi koje u novu sezonu ulaze s ambicijama napraviti iskorak i potvrditi kvalitetu nakon ljetnih promjena u kadru.

Istra u sezonu ulazi s ciljem nastavka pozitivnog trenda iz posljednjih godina, kada se pod vodstvom Gonzala Garcije prometnula u momčad koja igra prepoznatljiv, tehnički dotjeran nogomet. Puljani će ponovno tražiti stabilnost kod kuće, gdje su posljednjih sezona često bili neugodan protivnik najvećim klubovima lige, a poseban naglasak bit će na čvrstoj obrani i brzoj tranziciji prema naprijed.

Lokomotiva tradicionalno kreće u sezonu s mladom momčadi punom igrača željnih dokazivanja. 'Lokosi' su poznati po tome da stvaraju i afirmiraju mlade talente, a i ove godine očekuje se momčad koja će igrati otvoreno i bez velikog pritiska. Trener Nikica Jelvaić će pokušati pronaći pravi balans između iskustva i mladosti kako bi Lokomotiva bila konkurentna tijekom cijelog prvenstva.

Povijesno gledano, dvoboji Istre i Lokomotive često su bili neizvjesni, a obje momčadi znaju koliko je važan dobar ulazak u sezonu. Tri boda na startu prvenstva mogu biti veliki vjetar u leđa.

U Puli se tako očekuje zanimljiv ogled dviju momčadi s različitim stilovima, Istre koja želi kontrolirati igru i nametnuti svoj ritam te Lokomotive koja će pokušati iskoristiti brzinu, mladost i tranziciju. Prvi prvenstveni bodovi sezone bit će veliki motiv za obje strane.

Najava Istra - Lokomotiva