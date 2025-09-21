NAJAVA

Istra na domaćem terenu u nedjelju od 19.15 dočekuje Osijek. Momčad iz Pule, nakon nezadovoljavajućih rezultata pod trenerom Goranom Tomićem, odlučila je smijeniti trenera i na klupu je sjeo Španjolac Oriol Riera. Ništa boljim ulaskom u sezonu ne može se pohvaliti ni Osijek.

Osječani su tek u posljednjem kolu stigli do prve ovosezonske pobjede, kada su na Opus Areni uvjerljivo pobijedili Vukovar 4-0. To je bila i jedina utakmica u kojoj je momčad Simona Rožmana postigla više od jednoga gola ove sezone.

Ohrabreni tom pobjedom putuju u Pulu kako bi napravili iskorak i približili se gornjem dijelu tablice. Trenutačno imaju šest bodova, a tri nova izjednačila bi ih s Varaždinom i Slavenom koji imaju po devet bodova. Što se tiče igračkog kadra i zdravstvenog biltena, još nije realan povratak Hrvoja Babeca, Emina Hasića i Vedrana Jugovića, a tek će se vidjeti hoće li Styopa Mkrtchyan biti u kombinacijama stručnog stožera.

- Sretan sam što ću ponovno biti u Puli. Upoznao sam tamo puno dobrih ljudi, a igrali smo i dobar nogomet sa svim trenerima s kojima sam surađivao. Sjećam se da su to uvijek bile teške utakmice kada bismo igrali protiv Osijeka, a tada sam igrao s Marešićem, Koskim, Kadušićem, Lawalom, vratarom Faustom… tako da ih jako dobro poznajem. Sve su to kvalitetni igrači, kao što je i Istra sigurno dobra momčad - izjavio je Petrusenko, bivši igrač Istre koji je ovoga ljeta pojačao “bijelo-plave”.

S druge strane, novom treneru ovo će biti prvo iskustvo u hrvatskom nogometu, ali da se dobro pripremio pokazale su njegove izjave na predstavljanju.

- U nedjelju igramo utakmicu protiv Osijeka, ekipe koja igra jako dobar nogomet, ima dobre tranzicije. Realno je da nemamo dovoljno vremena za pripremu, ali dat ćemo sve od sebe i to pokazati na terenu. Pokušat ćemo primijeniti svoj plan i biti agresivni. Imamo odlične igrače, igraju nevjerojatan nogomet, na nama je da im damo alate, samopouzdanje i rješenja koja mogu primijeniti na terenu - poručio je trener Oriol Riera.

Utakmica je dostupna u izravnom prijenosu na MAXSportu 1.