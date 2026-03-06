Obavijesti

OD 18 SATI

UŽIVO Istra - Osijek: Stigli su sastavi! Gosti traže novo slavlje

Piše 24sata,
Pula: SuperSport HNL, 7. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

U Puli će 25. kolo HNL-a otvoriti Istra i Osijek. Gosti su u prošlom kolu pobijedili Vukovar i sada su na predzadnjem mjestu tablice, dok domaći traže izlazak iz velike krize. Prijenos je na MAXSportu 1

25. kolo HNL-a 18.00 , Aldo Drosina, Pula
Istra 1961
:
Osijek
SASTAVI

Istra 1961 (4-2-3-1):

Kolić - Kadušić, Kumar, Miettinen, Šepić - Radošević, Štulac - Lončar, Maurić, Frederiksen - Prevljak

Osijek (4-2-3-1):

Malenica - Karačić, Jelenić, Kolarik, Jurišić - Mejia, Bubanja - Akere, Mikolčić, Bukvić - Jakupović

NAJAVA

U Puli će 25. kolo HNL-a otvoriti Istra i Osijek. U oba ovosezonska susreta Puljani su pobijedili, a zadnju utakmicu na Opus Areni Osijek želi što prije zaboraviti. Bilo je velikih 5-1 za Istru, Smail Prevljak zabio je tri komada i potpuno potopio momčad s istoka Hrvatske. U prvom susretu na Aldo Drosini, Istra je slavila 2-1.

Osijek je promijenio trenera i to je donijelo pobjedu. Tomislav Radotić došao je na klupu umjesto Željka Sopića i pobijedio u najvažnijoj utakmici Osijeka u ovom dijelu sezone. Momčad s Opus Arene pobijedila je Vukovar 2-0 golovima Jakupovića i Akerea te je tako "provirio" iznad vode i sada je na devetom mjestu, ali isto toliko bodova ima i Vukovar.

Istra je stala. Pobjeda na Poljudu od 2-1 krajem siječnja zadnje je što su Puljani slavili. Nakon toga Istra je nanizala pet utakmica bez pobjede, od čega čak četiri poraza. U zadnjem kolu Slaven Belupo je bio bolji od momčadi Oriela Riere rezultatom 1-0, a Istra je na šestom mjestu s 30 bodova.

Utakmica počinje u 18 sati, a sudi ju Duje Strukan.

