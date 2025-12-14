Za kraj 17. kola HNL-a snage će u derbiju Učke od 17.45 sati odmjeriti Istra i Rijeka. Istra je 4. na tablici i nakon velike pobjede protiv Osijeka (5-1) dočekuje Rijeku koja je slavila u Europi i svakim susretom diže formu
UŽIVO Istra - Rijeka: Derbi Učke za kraj kola, pogledajte sastave
Istra (3-4-3): Kolić - Kumar, Koski, Marešić - Frederiksen, Radošević, Ayuma, Heister - Lončar, Prevljak, Lawal
klupa: Kunšt, Ivanišević, Jay, Taraba, Robertsson, Rozić, Žgomba, Maurić, Bangura, Đurić, Celija, Agada
Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Petrovič - Vignato, Fruk, Menalo - Jurić
klupa: Todorović, Lasickas, Bogojević, Husić, Bodetić, Gojak, Ndockyt, Čop, Butić, Adu-Adjei
Utakmicu ćete moći gledati na prvom kanalu MAXSporta od 17.45 sati.
Još jedno kolo u HNL-u bliži se kraju, a zatvorit će ga na Aldo Drosini u Derbiju della Učka Istra i Rijeka. Prvi derbi ove sezone igrao se 27. rujna na Rujevici i završio je bez golova.
Istra je u prošlom kolu slavila na Opus Areni 5-1 protiv Osijeka i nalazi se na visokoj 4. poziciji u prvenstvu, dok je Rijeka šesta, ali polagano diže formu i niže dobre rezultate. Rječani su na zadnjih šest utakmica neporaženi, a posljednje su slavili protiv Celja (3-0) u Konferencijskoj ligi. Aktualni hrvatski prvak ima osam bodova u Europi i u zadnjem kolu ide na gostovanje protiv ukrajinskog Šahtara.
Nogometaši iz Pule u dosadašnjem dijelu prvenstva imaju 23 boda. Slavili su šest puta, pet puta remizirali i gubili, a igrači Victora Sancheza imaju pobjedu manje, šest remija i isto toliko izgubljenih utakmica, odnosno 21 bod.