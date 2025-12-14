UŽIVO Istra - Rijeka: Derbi Učke za kraj kola, pogledajte sastave

NAJAVA

Još jedno kolo u HNL-u bliži se kraju, a zatvorit će ga na Aldo Drosini u Derbiju della Učka Istra i Rijeka. Prvi derbi ove sezone igrao se 27. rujna na Rujevici i završio je bez golova.

Istra je u prošlom kolu slavila na Opus Areni 5-1 protiv Osijeka i nalazi se na visokoj 4. poziciji u prvenstvu, dok je Rijeka šesta, ali polagano diže formu i niže dobre rezultate. Rječani su na zadnjih šest utakmica neporaženi, a posljednje su slavili protiv Celja (3-0) u Konferencijskoj ligi. Aktualni hrvatski prvak ima osam bodova u Europi i u zadnjem kolu ide na gostovanje protiv ukrajinskog Šahtara.

Nogometaši iz Pule u dosadašnjem dijelu prvenstva imaju 23 boda. Slavili su šest puta, pet puta remizirali i gubili, a igrači Victora Sancheza imaju pobjedu manje, šest remija i isto toliko izgubljenih utakmica, odnosno 21 bod.