UŽIVO Istra - Rijeka: Nastavlja se prekinuta utakmica u Puli!

NAJAVA

Derbi "della Učka" između Istre i Rijeke, prekinut 14. prosinca prošle godine zbog guste magle na Aldu Drosini, nastavlja se danas od 16 sati uz prijenos na MAXSportu 1. Iako je sudac Ante Čulina prekid službeno označio u 18. minuti, igra je zaustavljena tri minute ranije, pa će se semafor upaliti na točno 15 minuta i pet sekundi, s rezultatom 1-1 koji su postavili Salim Fago Lawal za domaće i Luka Menalo za goste.

Utakmica se nastavlja prema posebnim pravilima. Pravo nastupa imaju svi igrači koji su uredno registrirani za klub na dan nastavka, bez obzira na to jesu li bili u zapisniku u prosincu. To znači da treneri mogu koristiti i zimska pojačanja, Rene Hrvatina i Niku Šepića kod Istre te Tea Barišića, Tornikea Morčiladzea, Alfonsa Barca i Branka Pavića kod Rijeke. S druge strane, Toni Fruk, koji je započeo utakmicu, neće igrati jer je u međuvremenu slomio prst na desnoj ruci.

Postoji i neobična iznimka: 22 igrača koja su započela utakmicu u prosincu ne mogu biti prijavljena kao zamjene u nastavku. Mogu igrati samo ako ih treneri ponovno uvrste u početnih 11, a ako ih zamijene, za njih je utakmica gotova. Oba trenera na raspolaganju imaju svih pet zamjena, budući da u prvih 15 minuta nije bilo izmjena.

Poseban tretman imaju i suspenzije. Igrač koji nije smio igrati u 17. kolu nema pravo nastupa ni danas. No Dejan Petrovič, koji je u međuvremenu zaradio četvrti žuti karton, ipak može igrati jer se utakmica formalno “nastavlja”, a kaznu će odraditi za vikend protiv Slaven Belupa.

Trener Rijeke Victor Sanchez naglašava da njegova momčad ide u Pulu s jasnim ciljem.

- Analiziramo protivnika, poštujemo ga i očekujemo da naši igrači budu u najboljem izdanju. Pokušat ćemo preuzeti kontrolu igre i okrenuti utakmicu na našu stranu. Svjesni smo da je riječ o zahtjevnoj utakmici i velikom rivalstvu, ali vjerujemo u naše igrače - rekao je Sanchez.

S druge strane, trener Istre Oriol Riera svjestan je specifičnosti nastavka.

- Drugačije je to što pravila nalažu da oni koji su počeli prije mjesec dana moraju startati, u suprotnom ne mogu igrati. Sve ostalo je u pripremi ove zahtjevne utakmice isto. Da bismo bili na razini očekivanja, morat ćemo protiv Rijeke biti 100 % spremni i učinkoviti - kazao je