Pretposljednju utakmicu 7. kola na Aldo Drosini igraju Istra i Rudeš. Puljani se nadaju povratku pobjedama, a Rudeš odmaku od dna tablice. Prijenos utakmice od 17 sati je na MaxSport 1
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UŽIVO Istra - Rudeš: Domaćini traže prekid negativnog niza, a gosti drugu pobjedu sezone
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Danas od 17 sati na Aldo Drosini igraju Istra i Rudeš u utakmici sedmog kola HNL-a. Puljani u susret ulaze nakon remija bez golova kod Varaždina, a na domaćem terenu tražit će drugu pobjedu sezone.
Momčad Javiera Cabella na startu prvenstva pokazala je da može biti neugodan protivnik i jačim momčadima, a protiv povratnika u elitni rang imat će priliku dodatno popraviti bodovni učinak.
Rudeš u Pulu stiže s tri boda iz prvih šest kola i nakon uvjerljivog poraza od Hajduka. Gosti će pokušati prekinuti negativan niz, dok Istra želi iskoristiti prednost domaćeg terena i ući u gornji dio ljestvice.
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