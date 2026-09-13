UŽIVO Istra - Rudeš: Domaćini traže prekid negativnog niza, a gosti drugu pobjedu sezone

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Danas od 17 sati na Aldo Drosini igraju Istra i Rudeš u utakmici sedmog kola HNL-a. Puljani u susret ulaze nakon remija bez golova kod Varaždina, a na domaćem terenu tražit će drugu pobjedu sezone.

Momčad Javiera Cabella na startu prvenstva pokazala je da može biti neugodan protivnik i jačim momčadima, a protiv povratnika u elitni rang imat će priliku dodatno popraviti bodovni učinak.

Rudeš u Pulu stiže s tri boda iz prvih šest kola i nakon uvjerljivog poraza od Hajduka. Gosti će pokušati prekinuti negativan niz, dok Istra želi iskoristiti prednost domaćeg terena i ući u gornji dio ljestvice.