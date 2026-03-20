UŽIVO Istra - Varadžin: Gosti traže proboj na treće mjesto!

NAJAVA

Nogometaši Istre 1961 i Varaždina sastaju se u 27. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Puljani u dvoboj ulaze optimistični nakon pobjede u prošlom kolu protiv Rijeke na Rujevici (0-2), a prije toga su bili u crnom nizu od pet poraza.

Na domaćem terenu Istra ove sezone ima po četiri pobjede, remija i poraza i sa 16 bodova u 12 utakmica je tek osmi najbolji domaćin lige.

S druge strane, Varaždinci su četvrti najbolji gost lige s 15 bodova u 13 utakmica. Pobijedili su na četiri gostovanja, tri su remizirali, a šest izgubili. U prošlom kolu su slavili protiv Vukovara 2-0 na domaćem terenu.

Istra je šesta momčad hrvatskog prvenstva sa 33 osvojena boda, dok je Varaždin četvrti sa 37 bodova.

Utakmicu sudi Ante Čulina, a prijenos je na MAX Sportu 1.