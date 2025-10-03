UŽIVO Istra - Varaždin: Sudar momčadi koje si nisu zabile gol u posljednjih 270 minuta...

NAJAVA UTAKMICE

Istra 1961 i Varaždin otvorit će deveto kolo HNL-a, a zanimljiv podatak prethodi ovoj utakmici. Naime, ove su dvije momčadi posljednje tri utakmice odigrali rezultatom 0-0, a Leon Belcar prošle je sezone zabio jedini gol u četiri međusobna dvoboja.

Gosti dolaze u boljoj formi na Aldo Drosini, momčad Nikole Šafarića trenutačno je trećeplasirana u HNL-u s 12 bodova (tri pobjede, tri remija, dva poraza), dok je Istra uhvatila dobar momentum dolaskom trenera Oriola Riere, koji je pobijedio protiv Osijeka i osvojio bod protiv aktualnog prvaka Rijeke.

Uoči ove utakmice priznanje je dobio trener Varaždina, Nikola Šafarić, koji je proglašen najboljim trenerom HNL-a za mjesec rujan.

- Istra ima pozitivan niz na čelu s novim trenerom, tako da kod njih sigurno vlada jedna dobra atmosfera. Maksimalno ih respektiramo, no istovremeno, pokazali su da je i njih moguće ugroziti. Protivnici su im stvorili dosta šansi, tako da nadamo se da ćemo i mi uspjeti stvoriti prilike, biti konkretni u završnici i zabiti koji pogodak te biti stabilni u obrani - rekao je Šafarić i dodao...

- Svi su vidjeli da smo prošle godine zabijali malo golova, ali smo bili stabilni u obrani. Sada zabijamo više, no i više primamo. Meni je osobno draže bilo ovo prošle godine, no mislim da ako nastavimo ovako u napadačkom dijelu i ako se dodatno stabiliziramo u obrani, onda ćemo moći odigrati još kvalitetnije utakmice i postizati još bolje rezultate. To je ono na čemu još moramo poraditi. Promijenili smo dosta igrača u napadu, no u fazi obrane ostali su svi uglavnom isti. Ako to još malo posložimo, sve bi trebalo biti dobro