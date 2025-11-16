Obavijesti

UŽIVO Italija - Norveška: Hrvatska navija protiv Gennara Gattusa! Evo koji je razlog tomu

Piše Petar Božičević,
Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Talijanskoj nogometnoj reprezentaciji treba pobjeda od devet razlike protiv Norveške da je preskoči na prvom mjestu i izbori Svjetsko prvenstvo. To se vjerojatno neće dogoditi, ali imaju "azzurri" za što igrati večeras

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. 20.45 , San Siro, Milano
Italija
:
Norveška
POSTAVE

Italija (4-4-2):

Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Politano, Locatelli, Barella, Frattesi - Retegui, Esposito

Norveška (4-4-2):

Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Thorstvedt, Berg, Berge, Nusa - Sorloth, Haaland

NAJAVA

Italija i Norveška sastaju se od 20.45 na San Siru u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Talijanima treba pravo čudo i pobjeda od devet razlike da preskoče Norvežane na prvom mjestu skupine i izbore direktan plasman na Mundijal, ali svejedno imaju za što igrati. 

Naime, ako Italija dobije Norvešku, naći će se u prvom potu na ždrijebu skupina za Mundijal. 

Upravo iz tog razloga Hrvatska će večeras navijati za Norvešku protiv Italije, a potom i sutra za Slovačku protiv Njemačke. Ako Nijemci i Talijani ne dobiju svoje utakmice, a "vatreni" pobijede Crnu Goru, Hrvatska će se naći u prvom potu na ždrijebu skupina za Mundijal. 

