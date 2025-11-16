UŽIVO Italija - Norveška: Hrvatska navija protiv Gennara Gattusa! Evo koji je razlog tomu

NAJAVA

Italija i Norveška sastaju se od 20.45 na San Siru u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Talijanima treba pravo čudo i pobjeda od devet razlike da preskoče Norvežane na prvom mjestu skupine i izbore direktan plasman na Mundijal, ali svejedno imaju za što igrati.

Naime, ako Italija dobije Norvešku, naći će se u prvom potu na ždrijebu skupina za Mundijal.

✅ 🇺🇸🇲🇽🇨🇦🇦🇷🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇷🇪🇸🇵🇹🇳🇱 are 🔒 LOCKED in Pot 1.



🇧🇪 are very close.



⌛️ This essentially leaves only 1⃣ open spot, contested by 🇮🇹🇩🇪🇭🇷🇲🇦.



▪️If ITA 🇮🇹 beats 🇳🇴, they'll secure Pot 1.

▪️GER 🇩🇪 needs to beat 🇸🇰, and hope 🇮🇹 slips-up v 🇳🇴.

▪️CRO 🇭🇷 needs to beat 🇲🇪, and hope that… pic.twitter.com/l8oPBw5dFr — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2025

Upravo iz tog razloga Hrvatska će večeras navijati za Norvešku protiv Italije, a potom i sutra za Slovačku protiv Njemačke. Ako Nijemci i Talijani ne dobiju svoje utakmice, a "vatreni" pobijede Crnu Goru, Hrvatska će se naći u prvom potu na ždrijebu skupina za Mundijal.