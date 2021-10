Dinamo je u srijedu poslijepodne stigao u Beč, na utakmicu trećeg kola grupne faze Europske lige gdje ga u četvrtak od 18.45 na Allianz stadionu očekuje ogled protiv Rapida.

Dinamo nakon dva kola ima tri boda i pobjedom u ovoj utakmici, a pogotovo u onoj zagrebačkoj 4. studenoga, može osigurati europsko proljeće jer i treće mjesto donosi nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi na proljeće.

Utakmicu iz Beča najavili su trener Damir Krznar i defenzivac Bartol Franjić.

GLEDAJTE UŽIVO:

- Rapid je zahtjevan protivnik koji je u prve dvije utakmice zaista zadovoljio što se tiče kvalitete, izostao je rezultat. Mi smo se fokusirali na njihovu izvedbu, puno truda, zalaganja i htijenja svih 90 minuta da dođemo do našeg cilja. A došli smo ovdje ganjati još jednu pobjedu - rekao je u uvodu trener Krznar.

Kako je ozljeda Čopa utjecala na pripreme za utakmicu?

- Duje je na zadnjem treningu, praktički kod zadnjeg šuta osjetio zatezanje u zadnjoj loži. Obično to neće biti bolje kroz dan, dva, tri. Trebao je početi utakmicu, ali našli smo rezervu. Mislim da će igrač koji će nastupiti umjesto njega zadovoljiti - kaže Krznar.

Jesu li slabiji rezultati Rapida u zadnje vrijeme "duda varalica"?

- Imaju dva poraza, ali izvedba je za respekt, za sve, samo ne opuštanje. Morat ćemo dati maksimum da i mi ostavimo Rapid na nula bodova. Lako je to izgovoriti, ali neće biti lako. Morat ćemo raditi svih 90+ minuta da s ovog stadiona odemo veseli.

Jurića i Čopa nema, hoće li Petković biti jedina špica ili će zaigrati uz Andrića?

- Ne bih otkrivao tu činjenicu, što iz taktičkih razloga, a i još nam ostaje trening. Da ne izazivamo zlu sreću, ostavimo tu odluku nakon zadnjeg treninga.

Utakmica će imati emotivnu notu, okršaj je to klubova koje povezuju Cico Kranjčar i Otto Barić, na tribinama će biti i Ottov sin.

- Dva čovjeka koja su obilježili povijest Dinama. I ja sam imao sreću gledati Cicu na Prateru, u jednoj izvedbi dok je igrao za Rapid. To nas sve veseli, a to su bili i slavni dani Rapida pa je odlazak u Dinamo bio velika čast. Zadovoljstvo nam je što su igrači potekli iz Dinama pružili fantastične igre, a i dalje pružaju u velikim europskim klubovima poput Luke, Kove i ostalih. To je pravi put, dati maksimum i nadati se angažmanu u top klubovima svijeta.

Navijači?

- Vjerujemo da će ih biti i više od 2000 s obzirom na to da puno naših ljudi radi u Beču i okolici, cijeloj Austriji. Sigurno će doći i oni, pruža im se prilika da navijaju za klub koji vole. Naše je da im zahvalimo na potpori koju su nam pružali i koju očekujemo sutra. Lijepo je igrati u takvom ambijentu, na punim stadionima nakon prošle godine zbog covida i svega. Ovo je novo rađanje nogometa, to nas veseli. Voljeli bismo i u Zagrebu imati takvu podršku, puni stadion, ne samo na europskim utakmicama, nego i u HNL-u. Ima se i tamo što vidjeti. Naravno, tu je presudna i komocija stadiona, ovaj ovdje je prekrasan, uživat ćemo u njemu uz snove da ćemo jednom uživati u Zagrebu.

Bartol Franjić

- Rapid je jako ozbiljna momčad za koju smo se spremali. Došli smo osvojiti sva tri boda nastaviti niz u Europskoj ligi - kazao je Franjić.

- Svjesni smo Rapidove snage. Poštujemo ih, naravno, znamo njihove kvalitete i mane. Mislim da ćemo ih uspjeti iskoristiti i pokušati otići sretni, s tri boda u džepu.