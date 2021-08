Rusija? Igraju dosta drugačije nego na Svjetskom prvenstvu 2018. ili na Euru 2021., imaju novog izbornika. Prije su sve preskakali, dugim loptama tražili Dzjubu, a Karpin ima drugačije stil igre, on traži pas igru. Igrat će 4-3-3, pripremili smo se na to. Puno razgovaram s Olićem, Ćorlukom, pa i Pletikosom, spremit ćemo se za Rusiju. Ali, i njima je ovo bitna utakmica, dopustili su da na tribinama bude 20 tisuća gledatelja, kaže Zlatko Dalić.

Hrvatski izbornik odradio je prvu press-konferenciju prije nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojima "vatreni" u srijedu od 20.45 gostuju kod Rusije na stadionu Lužnjiki.

- Stigli smo u Moskvu, ručali, okupljamo se. Tri godine je prošlo od Svjetskog prvenstva, ali to je sada iza nas. Lijepo je doći ovdje i prisjetiti se svega što je bilo, ali naš novi zadatak je ova kvalifikacijska utakmica, na to smo fokusirani - rekao je Zlatko Dalić, pa dodao:

- Izabrao sam ove igrače, stojim iza ovog popisa. To su igrači koji igraju u klubovima, u dobroj formi. Ne bih o imenima zašto koga nisam zvao, ali nitko od njih nije prekrižen. Ako budu u formi, igrali u svojim klubovima, možda opet budu tu. Ovo je momčad za koju vjerujem da može polučiti dobar rezultat u ove tri utakmice. Vjerujem da ćemo i bez Luke i Budimira smoći snage, napraviti dobar posao u ove tri utakmice. Ali, nitko nije prekrižen ili otpisan.

- Kako zamijeniti Luku Modrića? Mislim da mi njega ne može zamijeniti jednim igračem, već svi drugi moraju preuzeti više odgovornosti. Bit će nam teško bez Luke i njegove pomoći, ali na to se moramo privikavati. Neće Luka tu biti vječno, vjerujem da ćemo ga zamijeniti kao momčad, njega ne možemo mijenjati 'figura za figuru'.

Tko će zaigrati u vrhu napada?

- Tu imamo Kramarića, Livaju i Čolaka, svi mogu zaigrati u vrhu napada. Da, Budimir je otpao, ali danas ima još pregled, možda nam bude na raspolaganju za sljedeću utakmicu. Vjerujem tim našim napadačima, među njima ćemo tražiti napadačka rješenja. Prema nekoj računici nama treba 20-21 bod za prvo mjesto u grupi, znači trebamo ih uhvatiti još 14-15, ali bitno je da se neporaženi vratimo s gostovanja kod naših glavnih konkurenata.

Puno igrača se ovih dana bavi klupskim transferima, koliko im to može poremetiti koncentraciju prije ovako važnih utakmica?

- Da, to je problem, njihove glave su u transferima, imaju puno upita i informacija oko toga, teško im se koncentrirati i to nas brine. Srećom, Vlašić je sve svoje završio, on je na putu iz Londonda prema Moskvi, ali svi ti dečki moraju zaboraviti transfere, okrenuti se utakmici s Rusijom. I moj će današnji sastanak biti usmjeren u tom pravcu, znam da su to njihove karijere i život, ali nas sada zanima samo Rusija.

Kako vi gledate na odlazak Nikole Vlašića u West Ham?

- Nikola sam najbolje zna što je dobro za njega, a ja osobno mislim kako je on zaslužio otići i u bolji klub od West Hama. Odigrao je jako dobro na Europskom prvenstvu, iza njega je uspješna sezona, pa vjerujem kako će on u budućnosti napraviti još bolje i kvalitetnije transfere, ja mu u tome želim svu sreću.

Tko će zamijeniti Luku Modrića?

- Vidjet ćemo, tu su Brozović, Modrić, Pašalić i Vlašić, među njima ćemo tražiti ta rješenja. Opet, u dobroj formi je i Ivanušec, vezna linija nam ne smije i neće biti problem. Naravno, Luku je teško zamijeniti, ali nisam u strahu, vjerujem u svoju momčad, znam da imamo pojedince koji ga mogu zamijeniti.

Hrvatska je protiv Španjolske na Europskom prvenstvu bila u velikom hendikepu kada je jedan reprezentativac imao koronu, jeste li urgirali na naše igrače da se cijepe?

- Svi su sada napravili testove, bez toga se ne može ući u Rusiju. Ja ne mogu inzistirati na tome, niti se tako postaviti prema svojim igračima, ali osobno sam se cijepio. Više me čudi da klubovi na tome ne inzistiraju. Razumijem vaše pitanje, a koliko znam većina naših igrača je cijepljena. Nisam inzistirao niti naređivao igračima da se cijepe, uostalom ako bi to sada netko napravio onda ne bi mogao igrati u srijedu - završio je Dalić.

Sedmorica reprezentativaca stigla su u ponedjeljak izravno u glavni grad Rusije, a ostali su stigli jutarnjim letom iz Zagreba. Kapetana Luke Modrića nema, a kakva je situacija s ostalim igračima i kako izbornik Zlatko Dalić vidi nastavak borbe za Katar otkrit će na konferenciji za medije koja je pomaknuta za sat vremena, na 15 sati.

"Vatreni" su nakon tri kola vodeća reprezentacija kvalifikacijske skupine H sa šest bodova, koliko ima i Rusija, bod ispred Slovačke i dva ispred Cipra. Slovenci su na tri boda, a Malta je na začelju bez bodova. Nakon Rusije, Hrvatska će u subotu gostovati kod Slovaka u Bratislavi (20.45), a 7. rujna na Poljudu dočekati Slovence (20.45).