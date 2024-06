Dalić: Luka je naš najbolji igrač svih vremena. Perišić započinje protiv Sjeverne Makedonije

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak igra prvu pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva. Vatreni na Rujevici dočekuju Sjevernu Makedoniju od 19 sati i izbornik Zlatko Dalić moći će isprobati pa i korigirati neke zamisli koje planira.

Uoči susreta, Dalić je održao press konferenciju na kojoj je bio i Andrej Kramarić. Govorili su o Luki Modriću koji je osvojio šestu Ligu prvaka, o stanju u reprezentaciji, ponešto i o Sjevernoj Makedoniji nakon čega su Vatreni otišli odraditi trening.

Dalić protiv Sjeverne Makedonije neće moći računati na Luku Modrića, Marija Pašalića i Marcela Brozovića.

- Luka Modrić? Samo ću iskoristiti prigodu i Luki čestitati na šestom trofeju Lige prvaka, jedan od rijetkih u svijetu. Luka dolazi u utorak ujutro, jedva čekamo da nam dođe, da mu poklonimo tortu, tako je tradicija za osvajače Lige prvaka. Nema bolje stvari nego da nas s takvim motivom i tom inspiracijom povede na Euro. Sve što Luka radi je primjer svima, pogotovo mladima, koliko treba volje i rada da se to sve ostvari. On je najbolji igrač Hrvatske svih vremena, nemam što dodati više o njemu. Hvala mu na svemu što čini za mene kao izbornika, reprezentaciju i narod. Ako potpiše novi ugovor u Realu, to je najbolja stvar. Oni su sve zvijezde otpisali ranije (Raula, Casillasa, Ramosa...), a Luka će karijeru završiti tamo - rekao je izbornik Zlatko Dalić u uvodnom obraćanju novinarima.

Kako teku pripreme?

- Odradili smo pet treninga, nemam nikakve primjedbe, samo želju da dečki nastave u takvom ritmu. I da ne bude ozljeda, jako dobro rade, puni su motiva, svaki trening je sve bolji. Respekt prema Makedoniji, zamišljali smo kao neku predutakmicu za Euro, više prema Albaniji gledamo kako igrati, više napadački s više napadača. To nam je cilj, dat ćemo šansu 16 igrača, toliko je moguće, neke ćemo odmoriti, neki neće početi, neki neće ni igrati. Nećemo ni koristiti Vlašića iako je u dobrom stanju. Mogu reći Perišić će početi da vidimo u kakvom je stanju, odlično trenira.

Kovačić će po stoti put zaigrati za Hrvatsku.

- Kovačiću je stota utakmica, velika stvar. Imat će i on šansu za 100. nastup, to je nešto okvirno. Sutra stižu Brozović i Pašalić, Luka dolazi u utorak, nadam se da će svi biti spremni. Pa kreće fokus na Portugal i sve što slijedi.

Kakvo je stanje s Nikolom Vlašićem?

- Zadnji rok nam je 7. lipnja, neka tako ostane, volio bih da ostane s nama. Puno se priča, može ovaj ili onaj, ali želim imati momčad s kojom sam prošao kvalifikacije, imati to zajedništvo. Sve što smo napravili, bilo je zbog toga. Želim da je Vlašić s nama, treba nam ta kohezija, teško je dovesti nekoga na Euro koji nikada nije bio s nama. Nitko nije kvalitetom se toliko nametnuo da bi to napravio. Gledam i zasluge i zajedništvo, vjerujem da će Nikola biti dobar, da neću mijenjati svoju odluku.

Finale Lige prvaka?

- Pletikosa, Stanišić, Mario Pašalić telefonom i ja smo pogodili rezultat finala Lige prvaka. Nešto smo zaradili, to ćemo potrošiti, ha, ha. Prije Rusije smo Kramarić i ja nešto dobili, ali smo onda platili i više potrošili.

- Napravit ćemo špalir za Luku Modrića i zapjevati mu kad dođe, malo sam ga vidio na videopozivu. Neka uživa s Realom, s dečkima u klubu, imat ćemo priliku proveselit se. Svi ćemo mu čestitati. Ovo je 13. Liga prvaka gdje igra hrvatski igrač, to nije realno ni normalno, ali svaka čast. I Luki i Kovi i Raketi, i svim osvajačima Lige prvaka.

Premijer Andrej Plenković vas je posjetio.

- Posjet premijera? On je službeno u Rijeci, hvala mu na svemu što daje hrvatskom nogometu, poželio nam je sreću u Njemačkoj, hvala mu na tome, bili smo kod predsjednika, kod premijera, još idemo i kod pape, sve smo ih obišli.

Andrej Kramarić je rekao riječ dvije o Luki Modriću.

- Dobro ste rekli, on nam je svima inspiracija. Luka sve nas igrače, pa i većinu mladih koji će tek doći, gura prema naprijed. To što on radi je neopisivo, osvojiš jednom-dvaput Ligu prvaka, to je čudo. A onda on dođe i do šeste. Nevjerojatno. Mislim da nas je puno toga naučio, pogotovo i nas malo starije igrače, tjera nas da ne odustanemo dalje. Pročitao sam njegovu najbolju izjavu, on uživa i voli nogomet, i ja ga volim. Željan je dokazivanja i pobjeda - započeo je Kramarić.

- Sve je na vrhunskom nivou, svi smo zdravi i veseli, znamo što nas čeka sutra. Bez obzira je li prijateljska utakmica ili Europsko prvenstvo, spremni smo - kaže Kramarić, pa nastavlja:

- Skupina? Svi znamo u kakvoj smo skupini, najtežoj na Euru. Mislim da je cilj jasan, želja je proći skupinu, ostati na zemlji. A kasnije je u jednoj utakmici nokaut fazi sve moguće, maksimalni fokus na Španjolsku. Moramo je odraditi pošteno, kao i sve utakmice svih ovih godina.

Kako je protekla sezona?

- Zadovoljan sam sezonom, specifična sezona. Sve je super bilo, sve pozitivno. Psihički i fizički sam spreman, nema nikakvih posljedica, super sam kao da je početak sezone. Željan dobrih igara.

Sutra vas čeka Sjeverna Makedonija.

- Sjeverna Makedonija? Izbornik će više reći o utakmici, ali mi želimo sve odraditi na najpošteniji način, koncentrirano ući u utakmicu i pobijediti. S tim iskustvom, svaka utakmica je novo dokazivanje, imamo želju za pobjedom. Najbitnije je ostati zdrav, biti spreman za sve ono što nas čeka.

Možete li sebe zamisliti kao Luku Modrića, da s 39, 40 godina igrate na tolikoj razini?

- Ne volim odgovarati na ta pitanja, ne želim coprati stvari, volim nogomet i mogu se zamisliti. Ali hoće li meni to tijelo izdržati, vidjet ćemo. Psihički sam odlično, ne bih si dao godine koje imam trenutno. Željan sam i motiviran dalje za nogometom, ništa se ne mijenja. Luka nas uči svemu, možda kad znaš da se na papiru bliži karijera kraju, onda si još motiviraniji i željniji. Samo neka Bog da zdravlja za noge i posebno glavu.

Uskoro počinje Euro?

- Svi očekujemo sjajnu atmosferu, to će biti naše domaće prvenstvo, svi se veselimo tome. Ali moramo biti fokusirani na teren, imamo priliku uz dobru atmosferu napraviti dobre rezultate, sve to moramo pretvoriti na teren. Poznajem Njemačku, tamo sam 8,5 godina, neću reći da nema nervoze. Ima vremena kad dođe vrijeme za biti najbolji na terenu na Euru, mislim da ćemo biti spremni.