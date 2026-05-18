UŽIVO Dalić otkriva popis za SP

Od 13 sati će početi presica izbornika 'vatrenih' Zlatka Dalića. Javnosti će u zagrebačkom pubu Pivana obznaniti popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku
Izbornik Zlatko Dalić (59) će od 13 sati u zagrebačkom pubu Pivana javnosti obznaniti širi popis putnika za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.
Prije nekoliko dana je morao Fifi poslati preliminarni popis hrvatske nogometne reprezentacije za SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku, s 35 do 55 imena. Nije ga bio dužan obznaniti javnosti, a tu je mogućnost i iskoristio.
Danas će u 13 sati, u zagrebačkom pubu Pivana, objaviti širi popis, koji neće imati mnogo više od 26 imena, koliko ih mora povesti na Mundijal.
Naš izbornik prije nekoliko je dana boravio u Novigradu, gdje je sudjelovao na međunarodnom sportskom simpoziju Simposar. U neformalnim razgovorima tijekom boravka u Istri nekoliko je puta istaknuo kako na popisu neće biti većih iznenađenja ni promjena.
