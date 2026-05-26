Dalić: Ivica Olić dolazi u stožer za SP. Imamo dva sustava, a svi će do iznemoglosti igrati obranu

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je odradila prvi trening u Rijeci, a u utorak je izbornik Zlatko Dalić odradio press konferenciju. Pripreme su počele s devetoricom igrača te je izbornik naglasio kako je to težak početak priprema, ali da vremena ima. Osvrnuo se na sustav igre, najveće adute Hrvatske te naglasio kako vjeruje u momčad.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Hrvatske nogometne reprezentacije | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Izborniče, jeste li ikada bili u ovakvoj situaciji prije velikog natjecanja? Puno važnih igrača poput Modrića, Kovačića ili Gvardiola izlaze ili su već izašli iz ozljeda?

- Uvijek je teška situacija, nikad nije bilo bez problema. Sad je tako kako je, imamo tri važna igrača koji nisu bila u nekoj punoj formi i igri zadnje vrijeme. Gvardiol i Kovačić malo dulji period, Modrić zadnjih mjesec dana. Ali imamo puno vremena do 17. lipnja da se pripremimo, vratimo u formu. Imamo i dvije prijateljske utakmice, neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim pozitivnu atmosferu, ne zamarati se problematičnim stvarima. Nezgodno je početi pripreme s devet igrača, ali još bi teže bilo da smo ostali dulje vrijeme. Nisam zabrinut s time, nosit ćemo se s tim stvarima kako jesu.

Kakva je situacija s Kramarićem?

- Nemam pojma o tome. Ne žali se, trenira, nemam pojma o tome.

Imate 14 istih igrača kao u Katru…

- U Katru je bilo 18 novih igrača koji su bili na svojim počecima, realno je očekivati da će sad biti još u boljoj formi, još iskusniji, s još više utakmica u nogama. Možda trebamo još više očekivati od njih, da igrači poput Sučića, Gvardiola… budu nositelji. Tu je i Vušković, imaju taj potencijal. Uvijek od njih očekujemo puno. Prošli put smo nakon Rusije napravili smjenu generacije, prebrzo su neki došli do medalje, nakon samo šest mjeseci u reprezentaciji, sad je novi period. Vjerujem da će biti još veća pomoć senatorima.

Što vam govori intuicija prije velikog natjecanja?

- Nadam se istome, mi smo prvo Svjetsko prvenstvo 2018. otišli na turnir kao netko od koga se ne očekuje puno, napravili smo sjajne stvari. U Katru smo napravili smjenu generaciju pa opet napravili sjajne stvari. Sad je drugačije, sad se od nas puno očekuje. Cilj nam je proći grupu, pa što bude dalje. Optimist sam, idem na osjećaj. Ova akcija u SAD-u u ožujku mi je dala pravu energiju, imamo taj potencijal, vjerujem u reprezentaciju, ali neću stvarati pritisak. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, imamo kvalitetu. I veću brzinu i agresiju, imamo neke nove stvari koje možemo kroz ovih 15-ak dana još poboljšati. I napraviti dobre stvari.

Što vam je najveći izazov u ovim pripremama?

- Nemamo brige ni oko sastava ni sustava. Ovaj koji smo probali u SAD-u s tri igrača ćemo igrati protiv Belgije u Rijeci, tako pokušati kroz treninge se poboljšati. Pronaći kroz treninge neke modele, usavršiti neke ideje. Imamo dva sustava, ne treba puno trošiti riječi na to. Pokazali smo da možemo, moj fokus kroz pripreme će biti faza obrane. Tu smo najjači i najkvalitetniji, inzistirat ćemo da igrači do iznemoglosti sudjeluju u obrani. Ovo je turnir, nećemo umirati u ljepoti, na tome ćemo inzistirati. Utakmica protiv Brazila me ohrabrila, kad god smo bili dobri i kompaktni u obrani, nisu nam mogli ništa. Takvi moramo biti i u SAD-u. Na tome ćemo inzistirati.

Kako komentirate uspjeh Sergeja Jakirovića?

- Ponovo se pokazala činjenica da Hrvatska ima sjajne treninge. I ne cijenimo se dovoljno. Uvijek su nam bolji Španjolac ili Nijemac, a naši ljudi rade sjajan posao. Nemamo taj dobar PR ili marketing da nas se izvuče u neke jače lige osim Nike Kovača. Velike čestitke Jakiroviću, napravio je fantastičnu stvar. I to je velika stvar za sve nas. I da je Englez ili Španjolac, o njemu bi se pisale legende. Ali on je Hrvat. Prečesto se gledaju putovnice. Hrvat nekada vrijedi 10 nečega, a da je iz neke druge zemlje, vrijedio bi 50 nečega. Nije nam očito pomoglo ni što smo bili drugi i treći na svijetu. Pogledajte HNL, da su hrvatski treneri imali rezultate kao stranci, smijenili bi ih odmah. Pogledajte Marija Kovačevića ili Nikolu Šafarića, nitko im nije vjerovao, a oni su najbolji trener lige. Kao da je sve sreća, podcjenjivalo se i mene. Trebali bi više promovirati naše ljude, veliki je ovo vjetar u leđa.

Kakav je status Ivice Olića?

- On je danas počeo pripreme s U-21 reprezentacijom, priključit će nam se nakon te akcije. Treba nam jedan čovjek, on je dugo s nama u sustavu, treba nam još jedan čovjek, on će nam se priključiti. I bit će s nama na Svjetskom prvenstvu. Tko danas dolazi na trening? Josip Šutalo i Marco Pašalić