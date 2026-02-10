Goran Vučević napušta Hajduk! 'Neka obećanja i jamstva nisu bila ispunjena otkako je došao'

Goran Vučević napustit će Hajduk. Potvrdio je to predsjednik uprave 'bijelih', Ivan Bilić, na izvanrednoj presici za javnost koja je održana u utorak u 17 sati na Poljudu. Uz Bilića, javnosti se obratio i predsjednik nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković. Prvu je riječ imao Bilić.

- Danas smo (u utorak, op. a.) dogovorili sporazumni raskid ugovora s Goranom Vučevićem. Određeni dogovori, preduvjeti i jamstva nisu bili ili iz nekog razloga ne mogu biti popunjeni. Dogovorili smo sporazumni razloz, dogovoren je mirno, zajednički i na interes svih nas. Nije dao ni dobio otkaz i Goran će ostati u klubu dok ne završimo tranziciju i pronađemo novog sportskog direktora.

- Ključni ljudi kluba donijeli su riješenje koje je u ovom trenutku najmanje loše za sve, posebno za klub. Sigurno imate pitanja oko Miše Krstičevića i Vika Lalića, koji su također dio ovog dogovora i dio su problematike koju smo spomenuli. Napominjem, jako je bitno, nitko ovdje nije pogriješio i oštetio klub. Sve je dogovoreno sa svima. Nismo sretni zbog ovoga, ali interes je kluba da ova tranzicija bude provedena na najmanje bezbolan način. Zbog toga smo dogovorili da Goran bude u službi do trenutka kada pronađemo novog sportskog direktora - rekao je Bilić.

Direktor Hajduka Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Bilić i Ljubo Pavasović Visković zatim su odgovarali na pitanja novinara.

Zašto niste ranije reagirali i stali kraj napetostima na relacijama Garcia - Livaja?

Bilić: Jako kratko, svjesni smo određenih problema i radimo na tome. Voljeli bi da to ostane unutar kluba. Ne mislimo da se išta loše dogodilo u subotu na utakmici, to je nešto što će biti riješeno.

Je li Rakitić sportski direktor?

Bilić: U razgovorima smo, Rakitić je u funkciji tehničkog direktora i na njoj će ostati. Klub računa na njega.

Da li bi bilo moralno da Vi i Vaš nadzorni odbor podnesete ostavku? Vučević je bio vaš izbor.

Pavasović Visković: Pogriješili ste i često zaboravljate. Hajduk je dioničko društvo. Nadzorni odbor nije odabrao sportskog direktora. Vučević je došao u našem mandatu, ali mi ga nismo odabrali. To je posao uprave kluba. Što se tiče ostavki, to je prodavanje magli, da se ne lažemo! Ništa ne znači ponuditi ostavku, nju ili daš ili ne daš... Sve ostalo je predstava za javnost! Nadzorni odbor, kao tijelo, nema ništa s izborom sportskog direktora.

Što je presudilo Goranu Vučeviću?

Bilić: Moram naglasiti, ovo je bila zajednička odluka i Goran nije dobio otkaz. Ono što sam rekao i mogu reći jest da osnovni preduvjeti za rad nisu bili ispunjeni. On je imao platformu koju je jasno predstavio, ti uvjeti nisu mogli biti ispunjeni, između ostaloga i iz financijskih razloga. Ovo je čisti dogovor i naglašujem, Goran nije dobio otkaz.

Imate li nekoga u vidu za novog sportskog direktora?

Bilić: Postoje određena imena, ali htjeli bi provesti kvalitetan proces odabira, za koji je Goran jako bitan. Siguran sam da će ovaj period proći na najbezbolniji način za klub.

Koliko je spretno riješenje da Vučević ostaje na funkciji i smatrate li da je Uprava dovoljno kompetentna za ovaj posao? Što se očekuje od novog direktora?

Bilić: Puno ovih odgovora dobit ćete u narednim danima i tjednima. Nikoličius je bio primjer uspješne takve tranzicije. Ostao je u klubu, mislim, oko mjesec dana i kvalitetno je sudjelovao u odabiru sljedećeg trenera i karakteristika novog sportskog direktora.

Koji preduvjeti nisu ispunjeni u Vučevićevoj platformi i zašto?

Bilić: Jedan od elemenata jesu financije, ali ne i jedini. Neke ću stvari zadržati interno, a neke ćemo postepeno predstavljati javnosti. U ovom trenutku, ovo je najbitnija vijest.

Možete li vratiti stabilnost klubu?

Bilić: Ajmo je nazvati teoretskom nestabilnošću. Momčad nije toliko nestabilna koliko mislite i nije razlog zašto danas pričamo. Jako je bitno da Hajduk čim prije nađe sportskog direktora, ali kvalitetnog. Zato je bitna ova tranzicija.

Tko odlazi uz Vučevića? Hoćemo li to saznati od kluba ili ćemo čitati na portalima?

Bilić: Saznat ćete to u pravom trenutku, i to od vas. Trenutačno smo u razgovorima i prijateljskim dogovorima. Izvijestit ćemo vas kada se išta dogodi.

Uprava bi trebala imati riješenje za svaku poziciju u klubu, posebno za sportskog direktora...

Pavasović Visković: U životu ne možete predvidjeti sve situacije. Nitko nije nevin ni potpuno kriv. Nismo sretni zbog ovoga, ali za razliku od prijašnjih lomova u Hajduku, a ja znam, bio sam ovdje 2016. godine kada se sve polomilo... Ovo nije takav lom. Nitko se ne razilazi u lošim odnosima. Sve je iskomunicirano među ključnim ljudima i sve je dogovoreno. Zato Goran ostaje dok ne nađemo adekvatnu osobu. Koliko god vaš interes i interes javnosti bio primjeren, neke stvari su se dogodile između četiri zida. Klub je stabilan i brzo ćemo krenut dalje.

Je li riješenje da se ubuduće nalazi riješenje unutar kluba? Je li problem bio i ego?

Pavasović Visković: Ego je prisutan u svakodnevnom životu, a posebno je izražen u nogometu. Naravno da je dio problema, ali nije bilo previše problema s egom. Nisu se dogodile neke stvari koje su se trebale dogoditi. Nismo mogli ispoštovati neke stvari oko Gorana i kod njega se skupilo puno nezadovoljstva. Zaključili smo da je ovo za sve nas najbolje. Puno je bolje da smo ovo dogovorili nego pustili da dođe do problema.

Zašto ste baš ovo objavili? Večeras je pretpremijera operete 'Kraljica lopte'. Zašto baš danas?

Bilić: Danas smo se dogovorili, i ujutro smo imali sastanke. Vjerujem da je prošlo puno dezinformacija. Želimo da naši navijači ovakve stvari znaju kad se dogode, unatoč time što smo malo odgurali večerašnju manifestaciju i nadolazeći rođendan.

Imaju li odlasci stručnog kadra utjecaja na budžet i smanjivanje pritiska na prodaju igrača?

Bilić: Ne utječe na naše ljetne planove. Imamo godišnji plan i ostaje isti. S druge strane, ovo će imati neke financijske utjecaje, ali nije u nekoj relaciji s našim ljetnim planovima.

Hoće li biti promjena u stručnom kadru? Novi član za financije?

Pavasović Visković: Uskoro će vam biti predstavljen novi član za financije. Na taj način će predsjednik Uprave biti bitno rasterećen. Ono što ističem, Hajduk je dioničko društvo. Nadzorni odbor smije i mora raditi samo poslove nadzornog odbora. Dakle, mora nadzirati upravu, a uprava je zadužna za sportski sektor.

Vučević je ranije rekao da je ovo sezona stabilizacije. Jeste li postavili deadline za pronalazak novog sportskog direktora i kakve upute će on dobiti? Što očekivati od Hajduka iduće sezone?

Bilić: Nema roka za imenovanje novog sportskog direktora, ali bitno je da to bude što prije moguće. Bitno je naći kvalitetnu osobu. S Goranom je dogovorenom da će biti na raspolaganju maksimalno do kraja sezone i da će sudjelovati u ovom procesu. Meni bi najdraže bilo da to bude čim prije, da se zajedno možemo pripremati za sljedeću sezonu.

Kako ste zadovoljni Garcijom?

Pavasović Visković: Nije moje da govorim o struci. Ako se za nešto zalažem, to je da svatko radi u Hajduku ono što je zadužen. Svaka moja izjava o tome izašla bi iz okvira iz kojeg ja ne smijem izaći.

Vučević je najavio novi ugovor za Livaju. Zbog čega je ta priča zastala? Ima li ograničenja oko financijskog fair-playa?

Bilić: Mislim da na ovo pitanje ne bih odgovarao u ovoj situaciji, tematika je različita. Bili smo u procesu pregovora s Markom i njegovim agentom. Nadamo se da ćemo to unutar skorijeg perioda to riješiti, najkasnije do petog mjeseca. Riješit ćemo to zajedno s njim. Nije zapelo zbog financijskog fair-playa.

Pavasović Visković: U Nadzornom odboru sjede navijači Hajduka i svjesni smo koliko Livaja znači Hajduku. Ali NO ne raspravlja o tome sve dok predsjednik ne uputi NO-u zahtjev za suglasnost. Nije naše da o tome govorimo.

Hoćete li smijeniti Garciju ako izgubi u Osijeku?

Bilić: Ne.

Čime ste najviše razočarani u Hajduku?

Pavasović Visković: U mom prvom mandatu je sve što se tiče financija bilo puno gore nego sada. Ja sam navijač Hajduka i razočaran sam kad je nešto loše. Ako dobijemo u Osijeku, sve će biti super, ako ne dobijemo, sve će biti loše, takav sam ja, kao i svi oko kluba. Ima i moje odgovornosti u ovoj situaciji, ne skrivam se iza toga. Nisam sretan.

Što s infrastrukturom?

Pavasović Visković: Mene nema često tu jer me tu ne treba biti. Nadzorni odbor ne treba puno u javnosti govoriti. Infrastruktura nije jedno od najvažnijih pitanja, to je jedino važno pitanje, ako se mene pita. To ipak uglavnom ovisi o politici. To prelazi moć bilo kakve Uprave ili Nadzornog odbora. To je na gradu i na državi. Mi ćemo davati podršku, izražavati naše želje bez ikakve zadrške.

Bilić: Studija izlazi u drugom mjesecu, savjetnici su pri kraju, surađivali smo s njima. Naš stav je jasan. Prvi prioritet je imati kamp, nulti prioritet je da ove terene koje imamo oporavimo od tuče od koje su nastradali. Krenuo je natječaj za hibridni teren. Svakako je u interesu kluba da ima novi stadion.

Poruka za rođendan kluba?

Bilić: Rođendanska poruka je da unatoč svemu Hajduk živi vječno. Ljudi koji su u klubu će se boriti da mi ostvarimo kvalitetne rezultate, ali primarno da se stabilizira momčad, da mladi svakim danom budu sve bolji. Na nama je da se borimo, na navijačima da navijaju.

Koji je sportski cilj, tko je odgovoran za rezultat?

Bilić: Klubu treba pripisati rezultat, svim ljudima. Ciljevi ostaju isti, NO je i nama predstavio ciljeve. Cilj je ostvariti što bolju poziciju da bi mogli ostvariti Europu na jesen. Drugi cilj je da ostanemo konkurentni u utrci za oba trofeja.

