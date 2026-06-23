UŽIVO Jordan - Alžir: Obje ekipe traže prvu pobjedu u skupini J

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Jordan je na svom prvom Svjetskom prvenstvu pružio iznenađujuće jak otpor Austriji, ostajući u igri sve do 12. minute sudačke nadoknade kada je primio treći gol za konačnih 1-3. Momčad Jamala Sellamija pokazala je da može biti konkurentna na ovoj razini, no obrambene slabosti zabrinjavaju jer Jordan nije sačuvao mrežu netaknutom u zadnjih šest utakmica, primivši najmanje dva gola u svakoj od njih.

Alžir dolazi s teškim porazom 0-3 od Argentine, u kojoj je vratar Luca Zidane bio izravno kriv za dva pogotka. Momčad Vladimira Petkovića (62) nada se puno boljem izdanju nego u Kansas Cityju, a pobjeda bi ih dovela na rub drugog uzastopnog nastupa u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Do tada su samo jednom prošli skupinu, 2014. godine, kada su ispali od eventualnog prvaka Njemačke u osmini finala.

Pobjednik ove utakmice bit će u dobroj poziciji uoči posljednjeg kola, dok bi poraženoj momčadi preostala samo teorijska šansa za prolaz.