Jordan i Alžir u San Franciscu igraju drugo kolo Skupine J, a obje momčadi traže prvu pobjedu nakon poraza u prvom kolu. Jordan je izgubio od Austrije 1-3, a Alžir od Argentine 0-3
UŽIVO Jordan - Alžir: Obje ekipe traže prvu pobjedu u skupini J
Jordan (3-4-2-1): Abu Laila - Abudahab, Al-Arab, Nasib - Taha, Al Rawabdeh, Al-Rashdan, Haddad (C) - Olwan, Al-Mardi - Tamari
Alžir (4-3-3): Zidane - Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali - Maza, Zerrouki, Boudaoui - Mahrez, Gouiri, Chaibi
Jordan je na svom prvom Svjetskom prvenstvu pružio iznenađujuće jak otpor Austriji, ostajući u igri sve do 12. minute sudačke nadoknade kada je primio treći gol za konačnih 1-3. Momčad Jamala Sellamija pokazala je da može biti konkurentna na ovoj razini, no obrambene slabosti zabrinjavaju jer Jordan nije sačuvao mrežu netaknutom u zadnjih šest utakmica, primivši najmanje dva gola u svakoj od njih.
Alžir dolazi s teškim porazom 0-3 od Argentine, u kojoj je vratar Luca Zidane bio izravno kriv za dva pogotka. Momčad Vladimira Petkovića (62) nada se puno boljem izdanju nego u Kansas Cityju, a pobjeda bi ih dovela na rub drugog uzastopnog nastupa u nokaut fazi Svjetskog prvenstva. Do tada su samo jednom prošli skupinu, 2014. godine, kada su ispali od eventualnog prvaka Njemačke u osmini finala.
Pobjednik ove utakmice bit će u dobroj poziciji uoči posljednjeg kola, dok bi poraženoj momčadi preostala samo teorijska šansa za prolaz.