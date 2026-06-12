UŽIVO J. Koreja - Češka: Brzina protiv čvrstih momaka. Ovo im je prva službena utakmica...

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U prvom kolu skupine A na Svjetskom prvenstvu 2026 sastaju se Južna Koreja i Češka, a utakmica se igra na stadionu Estadio Akron u Zapopanu, nedaleko od Guadalajare u Meksiku. Obje reprezentacije vide ovaj susret kao možda i ključan u borbi za prolazak skupine jer uz njih u grupi još igraju Meksiko i Južna Afrika.

Južna Koreja ponovno puno očekuje od svog kapetana Heung-Min Sona, dok će važnu ulogu imati i Kim Min-Jae te Lee Kang-In. Korejci su poznati po brzom nogometu, visokom presingu i vrlo dobroj fizičkoj pripremi.

Češka s druge strane dolazi s dosta čvrstom i discipliniranom momčadi predvođenom Patrikom Schickom i Tomášom Součekom. Njihova najveća snaga često su prekidi i duel igra, zbog čega mogu biti vrlo neugodan protivnik.

Ovo će biti prvi međusobni susret Južne Koreje i Češke na svjetskim prvenstvima. Ukupno su dosad igrali tri puta i sve utakmice bile su prijateljske. Obje reprezentacije imaju po jednu pobjedu, a jednom je završilo neriješeno.

Mnogi očekuju vrlo izjednačenu utakmicu bez previše rizika jer je riječ o otvaranju turnira. Koreja će pokušati iskoristiti brzinu i tranziciju, dok će Češka tražiti prilike kroz prekide i fizičku dominaciju. Sve upućuje na tvrdu i taktičku utakmicu u kojoj bi jedan gol mogao odlučiti pobjednika.