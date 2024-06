UŽIVO Dalić: Nikad se neću odreći ovih pet senatora. Da ima netko bolji, igrao bi...

Prvi put nakon deset godina, Hrvatska je izletjela iz grupne faze velikog natjecanja. S velikim očekivanjima došli smo u Njemačku, zavladala je euforija među navijačima koji su bili uvjereni u najveće dosege. Nadali smo se da možemo napraviti veliki rezultat u možda posljednjem plesu Luke Modrića, ali nije bilo sreće. Dva primljena gola u sudačkoj nadoknadi koštala su nas prolaska u osminu finala. Osvojili smo tek dva boda i prvi put podbacili u eri izbornika Zlatka Dalića.

Reprezentativci su se u srijedu vratili u Hrvatsku i raštrkali na godišnji odmor, a predsjednik HNS-a Marijan Kustić razriješio je sve dileme oko pitanja koje je visjelo u zraku. Potvrdio je kako će Dalić ostati izbornik i povesti "vatrene" u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Tri dana prošla su od remija s Italijom, malo su se i dojmovi sabrali, a izbornik Dalić gostuje u HRT-ovoj emisiji Euro gdje će razgovarati o našem rezultatu na prvenstvu i o onome što nam donosi budućnost.

Jeste li došli k sebi?

- Trebat će puno vremenda da ovo prebolimo, ovaj šok, tugu i bol koju smo doživjeli na Euru, pogotovo zadnja sekunda protiv Italije. Ispadaš prerano, nismo to očekivali, nadali smo se puno više. Ispali smo, neuspjeh je, ova Hrvatska vrijedi više.

Rekli ste da vi preuzimate odgovornost?

- Ja sam taj koji sa stožerom određujem igrače i taktiku, ja donosim odluke i ja odgovaram. Ne pada mi na pamet tražiti alibi i krivce u igračima, sucima ili nečemu drugome. Igrači su dali sve od sebe u svojim mogućnostima.

Ako preuzimate odgovornost, onda je bilo grešaka?

- Nama se cijeli Euro sveo na 90 sekundi. Oduzmite zadnju minutu protiv Albanije i ovih 30 sekundi protiv Italije i ja ne bih bio tu, igrali bismo protiv Švicarske. Imali bismo šest bodova i sada bismo govorili o fantastičnoj Hrvatskoj, koja je igrala sjajno drugo poluvrijeme protiv Albanije, koja je pobijedila europske prvake Talijane. Ali tih 90 sekundi je odredilo sve. Ovo je neuspjeh, ali ne mogu prihvatiti da se svodi na to da Hrvatska odjednom nije dobra.

Što biste promijenili?

Imali smo Makedoniju i utakmicu protiv Portugala. Nakon te utakmice svi smo bili prezadovoljni, jedna sjajna Hrvatska koja pobijedi Portugal 2-1. I dođe Španjolska, sličan način igre. Da sad idem nešto mijenjati, napravio bih grešku. Bilo je sjajno, nema smisla kemijati. Odlučili smo se na isti sastav. Protiv Španjolske nismo igrali dobro, ali nakon 134 utakmice prvi smo koji smo im uzeli posjed. Imali smo više šansi, trčali više, ali primili smo tri prelagana gola. Nismo dobro ušli u utakmicu i rezultata je takav kakav je.

Je li utakmica protiv Portugala bila duda varalica, jesmo li dobili krive signale?

- Možda smo vidjeli nešto što se nije ponovilo. Tako je bilo protiv Brazila uoči SP-a u Rusiji i protiv Saudijske Arabije uoči Katra. Jesmo li trebali protiv Portugala u drugom sastavu da nas Španjolci ne skuže, nisam htio ništa mijenjati.

Biste li mijenjali popis igrača?

- Jedina dilema je u medijima bila tko će biti treći golman. Pa 90 posto ljudi se složilo s popisom.

Jeste li razmišljali o zamjeni za Brozovića?

- Razmišljali smo i razgovarali, tražili rješenja, imali smo Moru, koji nije igrao u Bologni zadnjih pola godine. Razmišljali smo o Jakiću, odlučili smo da ćemo ići u drugom smjeru. Kad god je Brozović falio, zatvarali smo to s Modrićem i Kovačićem, to je bila naša ideja.

Prvi gol Španjolske... Kakve su bile upute za postavljanje?

- Sve suprotno dogovoru je ovo bilo. Bez ikakvgo razloga smo dali dugu loptu, oni su je presjekli i onda dolazi ta dubinska, okomita lopta, što ne može proći ni u juniorima. Tako glup i tako naivan gol, kroz naše srce je prošla lopta... Drugi gol je kvaliteta Ruiza, u malom prostoru prođe dva igrača i neobranjivo zabije, majstorski gol. Posebno me razljutio treći gol, pripremali smo kako ćemo braniti ove kornere, Portugal ih izvodi isto tako i mi smo ih spriječili šest-sedam takvih. Morali smo dati napor da ne primimo taj gol, s 2:0 bi bili još u igri, 3:0 je gotovo. Sve su to prejeftini golovi, nikad nismo primali takve golove.

Kako ste se pripremali za presing Španjolske?

- Pripremali smo se tako da ćemo se otvarati s tri igrača, Broz će se spuštati, prilazit će mu Luka i Kova. Ako ne bi mogli iznijeti loptu, dogovor je bio da preskačemo igru na Budimira, ali nismo uspjeli naći rješenje za taj presing. Bili su jako brzi i agresivni.

Zašto ste krenuli s Pongračićem i Šutalom?

- Pa tko bi ih mijenjao nakon Portugala? Pongračić je bio bolji i kvalitetniji od Erlića koji je ispao iz lige sa Sassuolom i iza njega nije najbolja sezona.

Plan je bio da Gvardiol igra na lijevom beku?

- To je bio plan, rekli smo mu da će to igrati protiv Španjolske i da se pripremi. U Cityju igra pet metara lijevo, ovdje pet metara desno, nije to neka razlika. Problem je što Joško nije bio agresivan, povlačio se jako puno u 16 metara. Protiv Portugala je igrao na lijevom beku i bio je naš najbolji igrač.

Zašto se povlačio?

- Svi smo bili loši, daleko od igrača, nije samo Joško. Igrači se povlače i izgube samopouzdanje, prime gol i to te ubije. Dogodi se takva situacija i cijela ekipa zakaže.

Očekivale su se velike promjene protiv Albanije i promjenu terceta u sredini?

- Igraš protiv Albanije, koja ima energiju i dobar motiv. Moraš složiti najbolje što imaš. Plan je bio da izlazimo preko ova tri igrača u veznom redu, takva je bila taktika. Bekovi su trebali biti široko i visoko. Gore smo stavili Petkovića jer može sačuvati loptu, poludesno Majer, polulijevo Kramarić. Zahtjev je bio da ti igrači plus bekovi idu u dubinu. Ali dobiješ gol u 11. minuti i sve ti pada u vodu. Taj gol... Gvardiol prati Perišića, a vidite rupu između dva stopera. To je nemoguće da se tako stvori. Nitko od četiri igrača ne blokira centaršut, nitko ne prati igrača koji ulazi iz drugog plana. Niz vezanih grešaka, kao i treći gol protiv Španjolske. Mi smo u prvom poluvremenu trebali primiti i drugi gol.

Velika očekivanja bila su oči Eura?

- Mi smo na prvenstvo ispraćeni s velikom euforijom, dočekali su nas navijači. To je uzelo maha. Išli smo 2018. u Rusiju i nitko nam nije vjerovao, kao u Kataru i napravili smo čudo. Sada su bila prevelika očekivanja, ali ne bez razloga. Ne tražim alibi, uzmite 90 sekundi, mi bismo sada imali šest bodova i išli bismo dalje.

Kako komentirate izjavu Tomislava Ivkovića da ste vi poput oca tim igračima?

- Govorimo o igračima koji su sa mnom od prvog dana. Ako tu izuzmemo Kovačića i Livakovića koji su mlađi ostaje tih pet senatora kojih se nikada neću odreći. Oni će biti u reprezentaciji dokle god budemo igrali. Luka Modrić? Tko bi ga se odrekao? Dobio je novi ugovor u Realu i igra. Ivan Perišić je "krivac" što mi nismo prošli dalje. Nažalost bio je ozlijeđen, da je on bio 100% spreman sigurno bismo prošli. On je najzahvalniji igrač u povijesti reprezentacije. Tko bi ga se odrekao? Kramarić? Tko bi se njega odrekao? Gdje god igra, zabija. Brozović? Najbolji zadnji vezni u hrvatskoj povijesti. I sad je najbolji. Da ima netko bolji, igrao bi prije njega. Nitko nema takvu energiju, dodavanje i racionalnu igru. Otišao je u Saudijskoj Arabiji i slažem se da je pao u formi, ali opet je naš najbolji zadnji vezni. Imamo Majera, Ivanušeca, Baturina, Sučića, ali oni nisu zadnji vezni. Da on nije najbolji, ne bi bio najplaćeniji sportaš Hrvatske. Druga stvar, protiv Italije smo pretrčali 120 kilometara, Brozović preko 13, a Barella je drugi s 12.5. Najbolji idući Hrvat je Kramarić s 11.3. Nađite vi igrača u hrvatskoj ligi ili bilo gdje koji igra tako kao Brozović. Pa Vida... Igrač koji je 104 puta u hrvatskom dresu ostavio srce na terenu. On je s nama, ali ja sam procijenio da je u slabijoj formi od Pongračića i Šutala. Ali čovjek sjedi na klupi. Meni je žao, ali mislim da su drugi bolji. Da imam bolji od Modrića, Brozovića, Kramarića... igrali bi. Daj Bože da dođu bolji i ja ću ih staviti.