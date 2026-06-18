UŽIVO Kanada - Katar: Domaćin protiv opasnog autsajdera! Stigli su sastavi, Sigur na klupi

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Katar je bio domaćin prošlog SP-a i uspio se prvi put u povijesti domoći najvećeg nogometnog turnira kroz kvalifikacije. Momčad koja uživa veliko poštovanje u Aziji sada ima priliku pokazati svoje znanje i na svjetskoj sceni. Pokazali su se kao tvrd orah na otvaranju protiv Švicaraca. Završilo je 1-1.

S druge strane Kanađani su također odigrali 1-1 s BiH. Neporaženi su u posljednjih devet utakmica, no svakako je hendikep ozljeda kapetana Alphonsa Daviesa. Pitanje je hoće li Davies nastupiti protiv Katarana.