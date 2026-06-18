Katar je napravio prvu senzaciju na Svjetskom prvenstvu odigravši 1-1 sa Švicarskom
UŽIVO Kanada - Katar: Domaćin protiv opasnog autsajdera! Stigli su sastavi, Sigur na klupi
Stigli su sastavi momčadi!
Kanada (4-4-2): Crepeau - Laryea, Cornelius, Fougerolles, Johnston - Ahmed, Estaquio, Kone, Bouchanan - Larin, David
Katar (5-4-1): Abunada - Oui, Miguel, Leye, Khoukhi, Al-Amin - Junior, Madibo, Abdulsallam, Afif - Abdurisag
Katar je bio domaćin prošlog SP-a i uspio se prvi put u povijesti domoći najvećeg nogometnog turnira kroz kvalifikacije. Momčad koja uživa veliko poštovanje u Aziji sada ima priliku pokazati svoje znanje i na svjetskoj sceni. Pokazali su se kao tvrd orah na otvaranju protiv Švicaraca. Završilo je 1-1.
S druge strane Kanađani su također odigrali 1-1 s BiH. Neporaženi su u posljednjih devet utakmica, no svakako je hendikep ozljeda kapetana Alphonsa Daviesa. Pitanje je hoće li Davies nastupiti protiv Katarana.