Kanada i Maroko igraju osminu finala Svjetskog prvenstva u Houstonu. Kanada dolazi nakon povijesne prve pobjede u nokaut-fazi, protiv Južne Afrike, a Maroko je nakon skupine svladao Nizozemsku na penale
UŽIVO Kanada - Maroko: Stigli su sastavi, hajdukovac počinje!
Evo početnih 11 obje reprezentaciije.
Kanada (4-4-2): Crepeau - Johnston, Fourgerolles, Bombito, Laeryea - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
Maroko (4-2-3-1): Bono - Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi - El Aynaoui, Bpuaddi - El Khannouss, Ounahi, Diaz - Saibari
Kanada je golom Eustaquija u 92. minuti svladala Južnu Afriku 1-0 i upisala prvu pobjedu u nokaut-fazi Mundijala u svojoj povijesti, nastavljajući rekordni pohod na ovom turniru.
Maroko je prošao skupinu bez većih problema, a zatim na penale eliminirao Nizozemsku i postao prva afrička momčad s dvije pobjede u nokaut-fazi na odvojenim Svjetskim prvenstvima.
Kanada i Maroko imaju četiri prethodna međusobna susreta i Kanada nije pobijedila ni u jednom, uključujući poraz 2-1 u grupnoj fazi SP-a 2022.
Maroko je neporažen u devet uzastopnih utakmica, a pobjednika u osmini finala potencijalno čeka Francuska.