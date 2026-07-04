UŽIVO Kanada - Maroko: Stigli su sastavi, hajdukovac počinje!

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Kanada je golom Eustaquija u 92. minuti svladala Južnu Afriku 1-0 i upisala prvu pobjedu u nokaut-fazi Mundijala u svojoj povijesti, nastavljajući rekordni pohod na ovom turniru.

Maroko je prošao skupinu bez većih problema, a zatim na penale eliminirao Nizozemsku i postao prva afrička momčad s dvije pobjede u nokaut-fazi na odvojenim Svjetskim prvenstvima.

Kanada i Maroko imaju četiri prethodna međusobna susreta i Kanada nije pobijedila ni u jednom, uključujući poraz 2-1 u grupnoj fazi SP-a 2022.

Maroko je neporažen u devet uzastopnih utakmica, a pobjednika u osmini finala potencijalno čeka Francuska.