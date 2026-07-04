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OSMINA FINALA

UŽIVO Kanada - Maroko: Stigli su sastavi, hajdukovac počinje!

Piše 24sata,
UŽIVO Kanada - Maroko: Stigli su sastavi, hajdukovac počinje!
Foto: JESSIE ALCHEH/REUTERS
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Kanada i Maroko igraju osminu finala Svjetskog prvenstva u Houstonu. Kanada dolazi nakon povijesne prve pobjede u nokaut-fazi, protiv Južne Afrike, a Maroko je nakon skupine svladao Nizozemsku na penale

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OSMINA FINALA 19.00 , SP SAD, Kanada i Meksiko
KANADA
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MAROKO
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STIGLI SU SASTAVI

Evo početnih 11 obje reprezentaciije.

Kanada (4-4-2): Crepeau - Johnston, Fourgerolles, Bombito, Laeryea - Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

Maroko (4-2-3-1): Bono - Mazraoui, Halhal, Diop, Hakimi - El Aynaoui, Bpuaddi - El Khannouss, Ounahi, Diaz - Saibari

NAJAVA

Kanada je golom Eustaquija u 92. minuti svladala Južnu Afriku 1-0 i upisala prvu pobjedu u nokaut-fazi Mundijala u svojoj povijesti, nastavljajući rekordni pohod na ovom turniru.

Maroko je prošao skupinu bez većih problema, a zatim na penale eliminirao Nizozemsku i postao prva afrička momčad s dvije pobjede u nokaut-fazi na odvojenim Svjetskim prvenstvima.

Kanada i Maroko imaju četiri prethodna međusobna susreta i Kanada nije pobijedila ni u jednom, uključujući poraz 2-1 u grupnoj fazi SP-a 2022.

Maroko je neporažen u devet uzastopnih utakmica, a pobjednika u osmini finala potencijalno čeka Francuska.

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