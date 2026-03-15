U tijeku je druga utrka sezone u Formuli 1, Velika nagrada Kine. Utrka je počela u 8 sati, a prijenos je na RTL-u i plaćenoj platformi F1 TV
UŽIVO Kimi Antoneli u vodstvu, velike borbe Ferrarija na stazi
Skoro je došlo do kontakta između dva Ferrarija. Monegažanin se zamalo zakucao u stražnji dio Hamiltonovog bolida.
Kimi Antonelli jednostavno nedostižan ostatku vozača. Ima osam sekundi prednosti ispred Russella, treći jeb Leclerc. Četvrti je Hamilton, peti je Bearman.
Nastavlja se borba Ferrarijevog dvojca! Hamilton je uzvratio udarac i pretekao Leclerca, a onda su njih dvojica krenula u okšaj. Russell je odmah iza njih, uspjeo je upasti u Ferrarijev 'sendvič' na treće mjesto.
Borba momčadskih kolega Hamiltona i Leclerca. Leclerc ga je pretekao s unutarnje strane i preuzeo drugo mjesto. Prijeti im Russell na četvrtom mjestu. Vodeći je i dalje Antonelli.
Verstappen je na šestom mjestu, Bearman je peti.
Kakva borba! Colapinto se našao između dva Haasova bolida, ali uspjeo se obraniti mladi Argentinac. Došao je na šesto mjesto.
Vodeći je Antonelli, drugi je Hamilton, treći je Leclerc. Četvrti je George Russell.