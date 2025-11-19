UŽIVO Karlovac - Dinamo: 'Modri' po iskupljenje i prolazak u Kupu nakon negativnog niza

NAJAVA

Reprezentativna stanka idealno je došla Dinamu da se presloži i previje rane uoči udarnog dijela sezone, a nakon izmimno stresnog i turbulentnog razdoblja, čak tri poraza u posljednjih mjesec dana, od Vukovara, Celte Vigo i Istre.

Mario Kovačević 'preživio' je poraz od Istre, Zvonimir Boban dao mu je podršku i vjeruje da je on taj koji može preporoditi momčad. Bilo je vremena i za dodatno uigravanje, no još bitnije, za krizne sastanke i razgovore s igračima od kojih su neki u drastičnom padu forme, a neki na 'tankom ledu'.

Je li ih Kovačević uspio probuditi, doznat ćemo već danas od 17 sati kada Dinamo gostuje kod Karlovca u osmini finala Kupa. Prijenos je na MAXSport 1. Riječ je o drugoligašu koji se nalazi na drugom mjestu u 1. NL nakon 15 kola, s pet bodova zaostatka za Rudešom.

Modri su ogromni favoriti, ali ova utakmica mogla bi biti prekretnica u sezoni nakon niza loših rezultata i upravo zbog toga su je svi u klubu shvatili kao da je finale Lige prvaka. Prilika je ovo da se vrate na pobjednički kolosijek uoči niza teških utakmica koje ih čekaju do zimske stanke. U samo 15-ak dana igrat će protiv Varaždina, Lillea, Gorice pa Hajduka.

U Dinamu neće moći računati na Nou Mikića koji igra za hrvatsku u19 reprezentaciju, a Mario Kovačević u kadru neće imati ni Mounsefa Bakrara te Ismaëla Bennacera koji su igrali za alžirsku reprezentaciju. Karlovac će i sam biti oslabljen, jer u zapisniku neće biti Gorana Parackog, Zvonka Pamića, Frana Žilinskog, Mihaela Stipića i Krešimira Kovačevića.