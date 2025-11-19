Dinamo je stanka dobro došla nakon turbulentnog perioda, a danas se vraćaju na travnjak. Od 17 sati gostuju kod Karlovca u osmini finala Kupa
UŽIVO Karlovac - Dinamo: 'Modri' po iskupljenje i prolazak u Kupu nakon negativnog niza
Trener Karlovca je Igor Pamić, bivši igrač Istre, Dinama, Sochauxa, a utakmicu protiv svog bivšeg kluba je ovako najavio:
- Želim da ne trčimo samo za njima, nego da igramo. Da se ovi sjajni dečki predstave publici, koje će sigurno biti u velikom broju. Moramo biti hrabri i pametni, samo tako možemo igrati protiv Dinama. Bez pritiska i opterećenja, da dečki vide na kojoj su razini - rekao je Pamić.
Dinamo u Karlovac dolazi u razdoblju slabijih rezultata i uz izostanke više igrača pozvanih u reprezentacije, što je otvorilo pitanje može li karlovačka momčad dodatno zakomplicirati posao “modrima”.
- Vrlo je važno kako ćemo ući u utakmicu. Brine me što je Dinamu to prilika da se napuni samopouzdanjem - kazao je Pamić.
Trenerske obaveze je uoči utakmice preuzeo novi dokapetan Miha Zajc koji je umjesto Kovačevića najavio utakmicu.
- Dobro nam je došlo par dana odmora, dobro smo trenirali i atmosfera je dobra. Svi smo svjesni da posljednje dvije utakmice nisu bile dobre, znamo što treba popraviti i veselim se ovoj utakmici. Bit će ozbiljna utakmica i moramo biti na 100 posto. Dobro smo se pripremili i okrenut ćemo ovaj negativan niz. Moramo pokazati da možemo igrati dobar i lijep nogomet, imamo još mjesec dana do pauze, moramo pokazati našu kvalitetu i nadam se da će sve biti okej. Dobra je atmosfera, spremni smo i jedva čekamo utakmicu - rekao je slovenski veznjak.
Reprezentativna stanka idealno je došla Dinamu da se presloži i previje rane uoči udarnog dijela sezone, a nakon izmimno stresnog i turbulentnog razdoblja, čak tri poraza u posljednjih mjesec dana, od Vukovara, Celte Vigo i Istre.
Mario Kovačević 'preživio' je poraz od Istre, Zvonimir Boban dao mu je podršku i vjeruje da je on taj koji može preporoditi momčad. Bilo je vremena i za dodatno uigravanje, no još bitnije, za krizne sastanke i razgovore s igračima od kojih su neki u drastičnom padu forme, a neki na 'tankom ledu'.
Je li ih Kovačević uspio probuditi, doznat ćemo već danas od 17 sati kada Dinamo gostuje kod Karlovca u osmini finala Kupa. Prijenos je na MAXSport 1. Riječ je o drugoligašu koji se nalazi na drugom mjestu u 1. NL nakon 15 kola, s pet bodova zaostatka za Rudešom.
Modri su ogromni favoriti, ali ova utakmica mogla bi biti prekretnica u sezoni nakon niza loših rezultata i upravo zbog toga su je svi u klubu shvatili kao da je finale Lige prvaka. Prilika je ovo da se vrate na pobjednički kolosijek uoči niza teških utakmica koje ih čekaju do zimske stanke. U samo 15-ak dana igrat će protiv Varaždina, Lillea, Gorice pa Hajduka.
U Dinamu neće moći računati na Nou Mikića koji igra za hrvatsku u19 reprezentaciju, a Mario Kovačević u kadru neće imati ni Mounsefa Bakrara te Ismaëla Bennacera koji su igrali za alžirsku reprezentaciju. Karlovac će i sam biti oslabljen, jer u zapisniku neće biti Gorana Parackog, Zvonka Pamića, Frana Žilinskog, Mihaela Stipića i Krešimira Kovačevića.