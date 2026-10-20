UŽIVO Karlovac - Rijeka: Kek s jakom momčadi, Fruk u prvih 11

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Rijeka stiže u Karlovac gdje će pokušati izboriti četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad Matjaža Keka je veliki favorit, ali momci Igora Pamića spremni su napraviti veliki skalp. Utakmica počinje u 18 sati. Sudac je Ante Terzić.

Karlovac u Prvoj NL drži peto mjesto, sa 14 skupljenih bodova u devet kola. Pamićeve trupe su u dobrom nizu te nisu poražene u zadnje tri utakmice, od čega su zadnje dvije pobijedile. Što se tiče Kupa, Karlovac je do osmine finala stigao pobjedam nad Tigrom iz Svete Nedelje (4-1) te nad Bjelovarom (2-0). Sada Karlovčane čeka jako težak zadatak, ali uz malo sreće i čarolije Kupa, sve je moguće.

Rijeka stiže u grad na četiri Rijeka nakon pobjede nad Rudešom, čime je malo isprala gorak okus od teškog poraza u Koprivnici, gdje ju je Slaven Belupo pregazio s 4-1. Nakon devet utakmica u HNL-u, Rijeka je također peta te ima 17 bodova.