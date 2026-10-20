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UŽIVO Karlovac - Rijeka: Kek s jakom momčadi, Fruk u prvih 11

Piše 24sata,
UŽIVO Karlovac - Rijeka: Kek s jakom momčadi, Fruk u prvih 11
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Druga utakmica osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igra se u Karlovcu u kojem će gostovati Rijeka. Utakmica počinje u 18 sati uz prijenos na MAXSportu 1

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Osmina finala Kupa 18.00 , Karlovac
Karlovac 1919
:
Rijeka
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Evo sastava za susret u Karlovcu.

Karlovac (4-3-2-1): Zaverukha - Ropar, Buneta, Raguž, Žilinski - Skrbin, Paracki, Stipić - Pervan, Kapulica - Šćira

Rijeka (4-2-3-1): Vekić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Pavić, Dantas - Lasickas, Gojak Fruk - Adu-Adjei

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Rijeka stiže u Karlovac gdje će pokušati izboriti četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad Matjaža Keka je veliki favorit, ali momci Igora Pamića spremni su napraviti veliki skalp. Utakmica počinje u 18 sati. Sudac je Ante Terzić.

Karlovac u Prvoj NL drži peto mjesto, sa 14 skupljenih bodova u devet kola. Pamićeve trupe su u dobrom nizu te nisu poražene u zadnje tri utakmice, od čega su zadnje dvije pobijedile. Što se tiče Kupa, Karlovac je do osmine finala stigao pobjedam nad Tigrom iz Svete Nedelje (4-1) te nad Bjelovarom (2-0). Sada Karlovčane čeka jako težak zadatak, ali uz malo sreće i čarolije Kupa, sve je moguće.

Rijeka stiže u grad na četiri Rijeka nakon pobjede nad Rudešom, čime je malo isprala gorak okus od teškog poraza u Koprivnici, gdje ju je Slaven Belupo pregazio s 4-1. Nakon devet utakmica u HNL-u, Rijeka je također peta te ima 17 bodova. 

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