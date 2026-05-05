Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

Nexe je hrabro otvorio uzvratnu utakmicu četvrtfinala Europske lige i već u ranoj fazi poveo s dva gola razlike (2-4, 3-5). Raspoloženi Matko Moslavac, Tin Lučin i Aleksandar Bakić predvodili su našički sastav u napadu, dok je na vratima nekoliko važnih obrana upisao Marcel Jastrzębski. Ipak Kiel je brzo uhvatio ritam. Predvođen Ericom Johanssonom i Lukasom Zerbeom, njemački je sastav postupno preuzeo kontrolu i do odmora preokrenuo rezultat na 17-15.

U nastavku je Kiel dodatno podigao razinu igre i sredinom drugog dijela pobjegao na šest pogodaka prednosti (25-19, 27-21, 29-23). Johansson je nastavio dominirati, a važan doprinos dali su i Harald Reinkind te Domagoj Duvnjak, koji je ubrzao igru i povezao redove domaće momčadi. I kada se činilo da će Kiel mirno privesti utakmicu kraju, Nexe se vratio u igru.

Momčad Saše Barišića-Jamana podigla je agresivnost u obrani i počela smanjivati zaostatak. Veliku ulogu imao je Veron Načinović na crti, dok je u napadu odgovornost preuzeo Lučin. Uz pomoć Ibrahima Haseljića i raspoloženog Cenića, Našičani su u završnici stigli na dohvat rezultata. U posljednjih 40 sekundi ušli su s minus četiri, a zatim je Lučin smanjio na 27-30.

U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca. Lučin je ostao siguran i precizan, a pogodio je i Manuel Štrlek, no ključni trenutak dogodio se kada je Andreas Wolff obranio udarac Ceniću. S druge strane, igrači Kiela bili su nepogrešivi, a Johansson je svojim desetim pogotkom potvrdio pobjedu i odveo njemačku momčad na završni turnir.

Nexe je tako, unatoč velikoj borbi i pobjedi iz prve utakmice u Našicama, završio europski put, dok je Kiel još jednom pokazao kvalitetu i iskustvo u odlučujućim trenucima.